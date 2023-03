Gumercinda Meza Domínguez, gestora cultural y estudiante de la Universidad del Magdalena, ha logrado rescatar la cultura local y mover la economía del municipio a través de la transformación de los totumos en obras de arte.



El proyecto "Academia Arte Nativo TotuGumer" se enfoca en el emprendimiento y utiliza como materia prima los totumos para crear objetos de decoración y utilitarios que son vendidos en ferias artesanales y tiendas locales.

La iniciativa ha tenido un gran éxito en Sabanas de San Ángel y ha logrado movilizar la economía local en el territorio magdalenense.



La Academia Arte Nativo TotuGumer brinda talleres para enseñar la técnica de transformación de los totumos en verdaderas obras de arte.

Así quedan los totumos luego de la intervención la Academia Arte Nativo TotuGumer" Foto: Universidad del Magdalena

Estos talleres están dirigidos a mujeres cabeza de hogar, desplazados y personas con discapacidad que han encontrado en esta iniciativa una forma de rescatar su cultura y generar alternativas de ingresos económicos.



Gumercinda Meza Domínguez ha hablado sobre la importancia del proyecto en la comunidad de Sabanas de San Ángel.

"La iniciativa busca fomentar la cultura local y, al mismo tiempo, generar empleo y alternativas de ingresos económicos para la población. Además, es una forma de impulsar el desarrollo de la región y promover el emprendimiento social", afirmó Meza Domínguez.



Por su parte, las personas que han participado en los talleres de la Academia Arte Nativo TotuGumer han expresado su agradecimiento y satisfacción por la oportunidad de aprender una nueva técnica y generar una fuente de ingresos. "Gracias a este proyecto, he podido aprender una técnica que no conocía y que me ha permitido tener un sustento económico para mi familia", afirmó una de las participantes.



La Universidad del Magdalena se ha mostrado orgullosa de tener estudiantes comprometidos con la cultura y el desarrollo de su región. "Nos enorgullece que nuestros estudiantes se involucren en iniciativas que fomenten el emprendimiento social y el desarrollo económico de su comunidad", afirmó Jorge Elias Caro, vicerrector de investigación de la Universidad del Magdalena.

