Agencia Jurídica del Estado da visto para demoler 'Aquarela'

La Agencia Jurídica del Estado solicita al Distrito de Cartagena la demolición de la torre de ‘Aquarela’, que se levanta a una cuadra del insigne Castillo de San Felipe de Barajas, una de las fortificaciones más importantes para el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.



“Está en cabeza de la alcaldía el procedimiento inicial, después tendrá que cobrarle al constructor”, señaló Camilo Gómez, director de la agencia.



La polémica torre de 32 pisos invade 619 metros de espacio público, y pese a una orden policiva se ha negado retornarlos a la ciudad.

El anuncio de la Agencia Jurídica del Estado es la respuesta a declaraciones del alcalde de la ciudad William Dau, quien ha señalado que el Distrito no demolería la torre sin una orden explícita judicial, y no correría el riesgo de "hacer algo ilegal y luego pagar indemnizaciones o demandas”, ha sostenido el mandatario.



Pero para la Agencia Jurídica del Estado prima el interés general de la nación sobre el particular de los constructores.



“Aquí está en juego no solamente el interés de un constructor, es el interés de una nación que está protegiendo su patrimonio cultural”, agrega Gómez.

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Fue el mismo alcalde Dau quien solicitó el acompañamiento de la agencia estatal para blindarse y blindar a la ciudad de futuras demandas.



Para que la obra, que amenaza la declaratoria patrimonial de la ciudad, retorne el espacio público tendría que partir de tajo el edificio, pero es imposible en ingeniería, por lo tanto la obra debe ser demolida.



Desde octubre del 2018 hay una resolución de la inspección de policía de la zona que ordenó a los constructores restituir ese espacio público, trámite que hasta el día de hoy no se ha cumplido.



El inspector de Policía ha manifestado que aunque los constructores han dicho que una medida cautelar que hay sobre el proyecto Aquarela- impuesta por un juzgado que estudia una acción del Ministerio de Cultura- impide hacer la restitución del espacio público, “la medida cautelar no interfiere en el cumplimiento de la orden proferida en el fallo policivo", ha señalado el inspector de Policía.

Aquí está en juego no solamente el interés de un constructor, es el interés de una nación que está protegiendo su patrimonio cultural

Desde el 9 de octubre del 2018 la Inspección de Policía de Cartagena declaró a la constructora como infractora y le impuso una multa de más de 156 millones de pesos y le ordenó, mediante la resolución 001, restituir los 619 metros cuadrados correspondientes al área de antejardín que hoy ocupan espacio público.



“Demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”, señaló en su momento el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.



La constructora ha dicho que el proyecto está debidamente licenciado y certificado.



"Actualmente atiende procesos legales en curso, sin que exista un fallo judicial definitivo", sostiene la constructora..

