Torneo de ajedrez del Caribe tendrá participantes internacionales

El Segundo Torneo de Ajedrez del Caribe, que organiza la Fundación A la Rueda Rueda, tendrá este año 84 participantes internacionales, que competirán con 1.844 jóvenes inscritos de los departamentos de la Costa y de la subregión del Urabá Antioqueño.



México, Guatemala, Ecuador, Argentina, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Emiratos Árabes mostraron su interés por participar en el evento que este año será virtual debido a las restricciones sanitarias por cuenta de la pandemia covid 19.



Desde el pasado mes de septiembre los organizadores adelantan el proceso de inscripción y desde principio de octubre comenzó la fase de preselección por ciudades.

Las eliminatorias se desarrollan los fines de semana a lo largo del mes de octubre y noviembre, en las ocho ciudades sedes virtuales: Apartadó, Sincelejo, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar.



La primera fecha de las eliminatorias se realizó en Apartado el 17 de septiembre y la segunda el 18 de septiembre en Sincelejo.



En Montería será el sábado 24 de octubre y al día siguiente el turno es para Cartagena.

Al encuentro se podrán inscribir aficionados y profesionales en las 5 categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 17) y participar en las dos modalidades: Festival/ iniciación y recreativo y Torneo/ Competitivo.



Los interesados pueden ingresar a la página web www.fundacionalaruedarueda.org y realzar su inscripción, registrando sus datos personales, luego deben seleccionar su modalidad, categoría y anexar una fotografía reciente.



Previamente, los participantes deben crear su cuenta en Lichess, la plataforma oficial para el desarrollo de las competencias. Después de realizar el proceso de inscripción, los participantes recibirán un correo confirmación de su registro, participación y fechas de juego.

En esta parte los participantes, previamente deben completar mínimo 10 partidas y competir en dos torneos amistosos organizados por la Fundación FACEBOOK

Etapa de Pre juegos

En el segundo torneo de Ajedrez del Caribe, modalidad virtual 2020, el sistema de juego se dividirá en cuatro etapas. La primera es denominada pre juegos.



"Los participantes deben completar mínimo 10 partidas y competir en dos torneos amistosos organizados por la fundación, éstos tienen como finalidad que los jugadores se familiaricen con la plataforma. Esto aplicará tanto para Festival como para el Torneo", señala Vivi Barguil, directora de la Fundación a la Rueda Rueda.

Los premios

Los ganadores tendrán la oportunidad de llevarse premios como:



· Nintendo entertaiment system, otorgados por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



- Una beca doble para el ganador y un familiar.



- Una ancheta con los más deliciosos productos de Colombina.



El torneo virtual que tiene como propósito exaltar a la región Caribe en una disciplina como el ajedrez, integrará principalmente a Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería y Apartadó.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería