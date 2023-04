En horas de la mañana de este 12 de abril, el alcalde de Toribío, Cauca, denunció la retención de 16 militares que se encontraban realizando un allanamiento en una vivienda de esta región.



"Es una zona con presencia de comunidades del Resguardo de San Francisco que mantienen retenidos a militares que llegaron hasta una vivienda para adelantar un allanamiento”, dijo el alcalde de esa localidad, Silvio Valencia.



Militares retenidos en Toribío Foto: Suministrado

En diálogo con Blu Radio, Rufildo Mestizo, autoridad indígena del resguardo San Francisco de Toribío afirmó que: "Los soldados no están secuestrados"; de la misma manera Mestizo dio su versión de lo ocurrido en la mañana de este miércoles.



"Lo que hizo la comunidad fue detenerlos para hacer las aclaraciones sobre el hecho en el que resultó herido un comunero, quien no era la persona que estaban buscando los militares durante el allanamiento", puntualizó.



De la misma manera la autoridad indígena aclaró la afirmación de proteger a delincuentes, pues aseguran no realizar este tipo de acciones y que su reacción se dio por la persona que los militares se encontraban buscando.



De la misma manera la Tercera División del Ejército Nacional se refirió a los hechos mediante un comunicado, asegurando que: "Las tropas del Comando Específico del Cauca hacen presencia en la vereda La Pila, municipio de Toribio, con el objetivo de hacer efectiva una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías, donde fue capturado un sujeto que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego".



De la misma manera solicitaron al resguardo indígena que el personal militar se encontraba realizado operaciones legítimas y que generan condiciones de seguridad y que se les solicita no obstruirlas.



"Por lo anterior, se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como los consagradas en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano. La Unidad militar interpondrá las denuncias respectivas por secuestro y asonada entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse, ante las autoridades competentes".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS