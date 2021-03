Estas son las ciudades que tendrán toque de queda en los próximos días

En la última semana han aumentado los casos positivos de covid-19 en algunas ciudades del país, especialmente en las capitales de los departamentos.



Este lunes Colombia llegó a 36.881 casos activos de coronavirus, continuando con una tendencia de aumento que se viene registrando en los últimos días. Prueba es esto es que el lunes 15 de marzo estábamos en 30.845 casos activos.



Además, la mayoría de los casos se han registrado en las principales ciudades del país. Por ejemplo, este lunes festivo Medellín tuvo 768 casos nuevos de covid, Barranquilla 840 y Bogotá 638.



Este panorama provocó que algunos mandatarios tomaran decisiones de cara a la Semana Santa, que comienza el siguiente domingo, para evitar que el número de positivos siga creciendo, así como la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Frente a esto, el Gobierno Nacional, además, ordenó el toque de queda para ciudades con ocupaciones de las UCI superiores al 70 por ciento.



Y si bien cinco capitales ya tenían medidas, en primer lugar se deben tener en cuenta las adoptadas por el Ejecutivo, que estarán vigentes del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril para los municipios con estas características.



-Pico y cédula en municipios con ocupación de UCI superior a 70 por ciento.



-Toque de queda nocturno desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m en municipios con

ocupación a UCI superior al 70 por ciento.



-Toque de queda nocturno entre las 12:00 a. m. y las 5:0 a. m. en municipios donde las UCI estén por encima del 50 por ciento.



En los demás días estarán vigentes las medidas adoptadas por los gobiernos locales.

En Santa Marta

En Santa Marta, por ejemplo, rigen medidas restrictivas desde hace unas semanas, pero con el paso de los días se han extremado.



En la capital de Magdalena atraviesan uno de los peores momentos desde que comenzó la pandemia, teniendo el número de contagiados y las muertes que se han presentado en las últimas semanas. De hecho, en la ciudad estudiando una cuarentena total, pero por ahora hay toque de queda desde las 8 de la noche y la ley seca desde las 6 p. m. Estas seguirán durante las siguientes semanas.

Pese a las advertencia de alto contagio y número de muertos por el coronavirus, muchas personas decidieron viajar a Santa Marta. Foto: Hugo Montoya

Y pese a la situación que atraviesan por estos días, el fin de semana que pasó se registraron desórdenes en las playas, los cuales fueron protagonizados por turistas.

En Barranquilla

A las restricciones de Santa Marta, otra de las ciudades que ya oficializó medidas para los siguientes días es Barranquilla.



En la capital del Atlántico, a propósito de la llegada de la Semana Santa, se decretó el toque de queda y la ley seca.



La restricción a la movilidad nocturna va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la

mañana del día siguiente, entre el 25 de marzo y el 29 de marzo, y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.



“Lo que dicen estudios y nuestros análisis es que el lugar de mayor propagación es la reunión social, porque allí nos relajamos todos y en todo. Barranquilleros, hagamos el último gran esfuerzo, no elijamos quitarnos el tapaboca, hacer fiestas o recibir visitas. Elijamos la vida”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo.



Además, este martes la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció que en el departamento cerrarán las playas.



El cierre será los días sábado 27 y domingo 28 de marzo y luego los días jueves 1.°, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril.



De igual forma, en los demás municipios del departamento habrá toque de queda y la ley seca.



Será desde el jueves 25 de marzo desde las 8 de la noche hasta el viernes 26 de marzo a las 5:00 de la mañana. Continúa el viernes 26 a las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del sábado 27 de marzo y ese mismo sábado la medida iniciará desde las 4 de la tarde hasta el domingo 28 a las 5 de la mañana.



Los días lunes, martes y miércoles de semana Santa la medida será entre las 8 p. m. y las 5 a. m. Y los días jueves y viernes santos, sábado y domingo de Resurrección, la medida regirá desde las 4 p. m. hasta las 5 a. m. del 5 de abril.

En Medellín

En Medellín y Antioquia hasta este lunes acumulaban 6.685 casos activos, cuando hace unas semanas tenían alrededor de 2.000. Por eso comenzaron a estudiar restricciones.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hecho varios llamados para estar en “máximo cuidado”.

"El pico y cédula es una medida restrictiva para el ingreso a establecimientos de comercio, NO para la movilización. Están exceptuados los hoteles y restaurantes": @LuisFSuarezV, Gobernador (e) de Antioquia, sobre la situación actual del COVID-19 en el departamento. pic.twitter.com/S4SWwiy5B1 — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 23, 2021

El mandatario local argumenta que durante la última semana 100 personas entre 60 y 79 años ingresaron a las UCI.



Por eso este martes se anunciaron medidas restrictivas para Medellín y todo Antioquia. Hasta el 5 de abril habrá toque de queda, ley seca y pico y cédula. El toque de queda va desde la medianoche hasta las 5 de la mañana.



Y el pico y cédula es según el último dígito del documento de identidad.



"Revisamos con los alcaldes la evolución de las cifras de contagio por covid-19 en los últimos días. El incremento nos preocupa y creemos necesario adoptar medidas, que serán concertadas también con el Gobierno Nacional. Cuidarnos es fundamental", comentó Suárez.

En Cali

Desde Cali, por ahora, si bien no hay nada oficial, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que no se descartan restricciones.



"No descartamos que debamos tomar decisiones de pico y cédula, de cierre de establecimientos, lo que no podemos es volver a tener episodios tan difíciles como los de diciembre y enero", comentó tras una reunión con la Gobernación.



Valle del Cauca registró este lunes 463 casos nuevos de covid-19 y Cali, que ha reportado desde la última semana entre 250 y 300 nuevos casos, presentó 297 en el último reporte.



“Estamos en una situación crítica, las personas creen que la pandemia pasó. He escuchado mucho, en muchos lugares, decir que esta es una historia del pasado. No es así. Me gustaría que revisaran la situación de Italia, que entró a un nuevo confinamiento y que miren lo que está ocurriendo en Chile, a pesar de lo adelantada que está Chile en vacunación”, comentó la secretaria de Salud del Valle del Cauca. María Cristina Lesmes.



La funcionaria agregó que hay una alta posibilidad de retornar a cifras altas en cuando a nuevos casos, número de muertos y ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.



“Tenemos muy cerca la posibilidad de que el número de cifras vuelva a aumentar y que haya necesidad de volver a hacer cierres que afecta la economía de forma severa”, dijo la funcionaria.



Por esto hizo un llamado para que en Semana Santa no se presenten aglomeraciones por ningún motivo.

En Bucaramanga

Santander, por su parte, tuvo este lunes 108 casos nuevos. Si bien la cifra no es muy alta comparada con otras entidades territoriales, las autoridades piden mantener las medidas de bioseguridad, en especial durante Semana Santa.



En Bucaramanga las autoridades anunciaron que extenderán el toque de queda y ley seca los fines de, entre la una de la mañana a 5 de la mañana. Esta restricción está vigente en la capital de Santander desde el año pasado.



“Hoy tengo que decirlo, las celebraciones y peregrinaciones presenciales de la Semana Mayor, están prohibidas. La iglesia ya lo anunció, por eso hoy también lo reiteramos”, comentó el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.



En ese sentido sentenció que esta celebración de los católicos debe ser de manera virtual.

En Montería

A la capital de Córdoba volvió el pico y cédula, el toque de queda nocturno y la ley seca.



La primera fase de estas dos restricciones se inicia este miércoles y va hasta el 31 de marzo, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. A partir del 1.° de abril se amplía el horario desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

En Popayán

Incluso ciudades que tradicionalmente celebran la fiesta católica con mayor devoción este año lo harán de manera virtual para evitar la propagación del virus. Es el caso de Pereira y Popayán.



El alcalde de la capital del Cauca, Juan Carlos López Castrillón, dio a conocer la semana pasada que fueron suspendidas oficialmente, para este año, las procesiones de Semana Santa en esa capital, para evitar una tercera ola de contagio por covid-19, ya que estos actos congregan a millones de ciudadanos en las calles de la ciudad.



“Con el fin de prevenir las posibilidades de una tercera ola de la pandemia, la Arquidiócesis Municipal, la Junta Permanente Pro Semana Santa y la Junta del Lunes Santo, han adoptado la decisión de No efectuar procesiones este año”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.



En cuanto a la intención de las personas de cuidarse en esta fecha, una encuesta de Cifras y Conceptos para la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, reveló que el 75 por ciento de las personas mantendrá los protocolos de bioseguridad durante la Semana Santa.



