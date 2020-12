Atención: toque de queda indefinido y 'Pico y cédula' en Risaralda

Risaralda llegó a una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo del 92 por ciento durante la noche del 19 de diciembre, a lo que se suma que las autoridades reportaron que no hay camas disponibles en el hospital San Jorge ni las clínicas Los Rosales y Confamiliar.



Por esta razón, el Gobernador de Risaralda, Victor Tamayo, anunció un toque de queda indefinido en todo el departamento. Además, prohibió la circulación de personas mayores de 70 años a cualquier hora del día.



La medida de toque de queda general regirá desde este 20 de diciembre a las 9: 00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente de manera permanente.

"Será indefinida y se levantará solo cuando las circunstancias así lo ameriten", sostuvo el mandatario de los risaraldenses.



De acuerdo con la administración departamental, esta decisión se toma porque los casos van en aumento. Entre el 15 y el 19 de diciembre ha habido un incremento sostenido de los casos .Además, se pasó de 4.000 contagios activos a 7.325 en menos de 20 días.



De igual manera, el decreto expedido este domingo, indica que regresa la medida de Pico y cédula en todo el departamento.



"A partir de mañana se aplicará por el tiempo que sea necesario. Será bajo el formato de par e impar, según el último dígito de la cedida de ciudadanía", señaló el Gobernador.



La distribución del 'Pico y cédula' será así y aplicará para ingreso a establecimientos de comercio, supermercados, droguerías, bancos, restaurantes y similares:

Lunes: cédulas terminadas en número par Martes: cédulas terminadas en número impar Miércoles: cédulas terminadas en número par Jueves: cédulas terminadas en número impar Viernes: cédulas terminadas en número par Sábado: cédulas terminadas en número impar Domingo: cédulas terminadas en número par

Además de esto, el gobierno departamental decretó restringir visitas a Centros del Adulto Mayor y limitar el consumo de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche.



Tamayo también instó a los alcaldes a limitar la ocupación de buses y transporte público hasta el 70 por ciento de su capacidad.



"Les solicitamos que tomen medidas para reducir la ocupación y la utilización de estos medios de transporte, la cantidad de gente que anda en ellos va al traste con lo que estamos viviendo", precisó el mandatario.



En Risaralda también se decidió restringir el consumo de alimentos en espacio público, de acuerdo a disposición de los alcaldes; limitar reuniones en espacios cerrados a máximo 50 personas. Adicionalmente, están prohibidas las fiestas en salones sociales de unidades residenciales.



En cuanto a la fiesta de navidad y fin de año, se sostiene la medida de pico y cédula. El toque de queda para el 24 de diciembre irá desde las 9 de la noche hasta las 4 de la tarde del 25. Lo mismo ocurrirá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021.



"Son medidas difíciles , pero no queremos llegar al momento en que tengamos que negar una atención. Anoche tuvimos momentos en los que teníamos a tres o cuatro personas esperando una cama de UCI, eso no lo vamos a permitir, por eso mejor tomarlas ahora y no cuando sea tarde", sostuvo el mandatario.



Las medidas aplican también en Pereira

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, señaló que acata pero no comparte las decisiones del gobernador Tamayo. Además, Maya dijo que el remedio saldrá más peligroso que la enfermedad. Foto: Alexis Múnera

Estas decisiones también abarcan a la jurisdicción de la capital, Pereira. Al respecto, el gobernador sostuvo que socializó las decisiones con el alcalde de los pereiranos, Carlos Maya.



En referencia a ello, el mandatario de los pereiranos indicó que "acata pero no comparte algunas de las decisiones del Gobernador", esto en virtud de que- a su juicio- aunque ha disminuido la disponibilidad de camas de Cuidado Intensivo, la ocupación por covid-19 es "sólo del 50%", incluyendo a pacientes de otros departamentos.



"Las aglomeraciones del día no se atacan en la noche, restringir la movilidad de los adultos mayores es inconstitucional y el 'Pico y cédula' debería exigirse sólo donde haya aglomeraciones -como lo hicimos en meses anteriores- y no para la movilidad normal de los que cumplen con las normas de bioseguridad. Este año, en especial, la Navidad además de ser la esperanza de volver a unir a las familias también se convirtió en el anhelo de salvar sus ingresos. El remedio saldrá más peligroso que la enfermedad", añadió Maya.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

PEREIRA