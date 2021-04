Decretan toque de queda y pico y cédula en Ibagué

En alerta se declararon las autoridades de salud de Ibagué, Tolima, debido a que en un solo día se pasó del 69 al 71 por ciento en ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos.



Por esta razón se decretó una serie de restricciones para evitar la propagación del virus.

Con cerca de 1.200 personas fallecidas en lo que va de la pandemia y cerca de 50.000 contagios de covid-19, la situación se ha complicado por lo que hoy la ciudad tiene el 72 por ciento del total casos que registra el departamento del Tolima, seguido de Espinal y Melgar.



Johanna Aranda, secretaria de Salud, señaló que el aumento inusitado de contagios no se daba desde hace un mes, pero a partir del lunes anterior las cifras comenzaron a elevarse de manera preocupante.



“Solo tenemos 89 camas disponibles en las UCI de la ciudad”, aseguró la funcionaria y agregó que hay 554 casos activos los cuales, si no se controlan, terminarán por empeorar la situación.



“Se debe decir no a las reuniones familiares y sociales, así como a las aglomeraciones de personas”, dijo la secretaria de Salud.

El toque de queda nocturno es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en el periodo del 20 de abril al 3 de mayo.



El pico y cédula quedó fijado de la siguiente manera:



Lunes: 0, 1, 2, 3



Martes: 4, 5, 6, 7



Miércoles: 8, 9, 0, 1



Jueves: 2, 3, 4, 5



Viernes: 6, 7, 8, 9



Sábado: 0, 1, 2, 3, 4



Domingo: 5, 6, 7, 8, 9



El lunes 19 de abril se reportaron 114 nuevos pacientes divididos en 62 mujeres y 52 hombres en edades que oscilan entre 2 y 80 años.



Carlos Portela, secretario de Gobierno, dijo que la Policía será estricta y rigurosa en el cumplimiento de las medidas adoptadas en las zonas urbana y rural.



“Reforzamos los operativos debido a las múltiples denuncias de fiestas clandestinas, siendo estas el mayor foco de contagio”, señaló.