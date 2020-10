Toque de queda y ley seca en Armenia por puente festivo de Halloween

Debido a las altas cifras de contagio en la capital quindiana, el alcalde José Manuel Ríos Morales confirmó que decretará toque de queda para menores de edad a partir de las 4:00 p.m., del viernes 30 de octubre hasta las 6 a. m. del domingo 1 de noviembre.



Además, habrá ley seca en toda la ciudad durante ese mismo lapso.



"Con esto lo que pretendemos es generar esa restricción y movilidad para nuestros niños porque realmente vemos que el nivel de contagio para la ciudad es muy alto y tenemos un riesgo muy grande de que los niños resulten contagiados y puedan llevar el virus a sus casas", señaló el mandatario.



Y además dijo que "esperamos que se cumpla a cabalidad esta restricción y también hago una invitación para las personas para que no tengamos fiestas de disfraces, no podemos generar interacción entre varias familias por el incremento de contagios".



El Quindío está llegando por estos días al pico máximo de contagio, registrando entre 250 y 300 casos diarios, las cifras más altas desde el inicio de la pandemia en el departamento.



Incluso, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, decretó hace unos días la alerta naranja hospitalaria debido al aumento en los casos del virus, la ocupación de centros médicos y el incremento en el número de fallecidos.



Jaramillo dijo que los alcaldes del departamento están en libertad de decretar toque de queda.



"Cada una de las alcaldías tiene la libertad para decretarlo, pero va a estar muy unificado, el Ministerio de Salud fue muy claro en lo que debíamos hacer. Yo le digo a la gente que un año más en que los niños no salgan a las calles no va a pasar nada, ya estuvimos encerrados seis meses. No nos hagan más difícil la tarea, no tengo un policía para cuidar a cada padre y cada niño del Quindío", manifestó el gobernador.



Los centros comerciales y los establecimientos de la ciudad no tendrán sus tradicionales eventos de Halloween para evitar aglomeración de personas.



Este martes se realizará una nueva reunión de la mesa covid de Armenia y se tomarían nuevas medidas previas al fin de semana.



ARMENIA