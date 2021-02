Toque de queda y ley seca el fin de semana en carnaval en Riohacha

A partir de este viernes y durante el fin de semana de carnaval estará bajo la medida de toque de queda y la ley de seca en la capital guajira, como medidas especiales en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, para preservar la salud de los riohacheros y visitantes.



De acuerdo a lo establecido por la administración Distrital para los días 12, 13 y 14 de febrero, cuando en condiciones normales se celebrarían las fiestas de carnavales, se decretó toque de queda nocturno en el que se prohíbe la movilización de personas y vehículos a partir de las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.



Mientras que la ley seca, en la que se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en actividades de carácter público o privado, estará vigente de manera continua desde las 11:59 p. m. del 11 de febrero, hasta las 4:00 de la madrugada del 15 de febrero del 2021.



Aunque en Riohacha fueron cancelados los carnavales, habrá algunos eventos que se desarrollarán de forma virtual debido a que habían sido concertados con el Ministerio de Cultura mucho antes de la adopción de las anteriores medidas.



También fueron restringidas las casetas, fiestas y actividades públicas de carnavales, mojaderas, enfrentamientos con bolsitas, verbenas, discotecas y lugares de baile, entre otras actividades de ocio. Al igual que las prácticas deportivas y de ejercicio grupal que impliquen aglomeraciones.



Con el fin de preservar esta tradición algunos hacedores de Carnaval realizarán virtualmente actividades artísticas y académicas previamente aprobadas y financiadas por el Ministerio de Cultura Foto: Archivo particular

Las autoridades distritales anunciaron que realizarán operativos de manera permanente para garantizar el cumplimiento de estas medidas expuestas que tienen como fin proteger a la ciudadanía del Covid-19, cuyos casos han aumentado en los últimos días en la región.



Es importante recordar que el uso del tapabocas es obligatorio y quien sea sorprendido sin este elemento de protección en lugares públicos se hará merecedor de fuertes sanciones.

El uso de estas playas para los bañistas se podrá realizar en el horario de: 8:00 a. m. a 12:00 meridiano y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Foto: Facebook: Alcaldia de Rioacha

Playas habilitadas

Los sectores de playas habilitados en el casco urbano de Riohacha son los siguientes: Serankua, desde el hotel Gimaura hasta la circunvalar, con un aforo es de 244 personas; Maalia, que comprende desde la Terraza Marina hasta el Muelle, con un aforo de 224 de personas y Maitos que va desde el Muelle hasta la carrera 9, el aforo estimado es de 244 personas.



El uso de estas playas para los bañistas se podrá realizar en el horario de: 8:00 a. m. a 12:00 meridiano y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y el horario especial para actividad física sigue siendo de 4:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Siguen los toques de queda y ley seca diarios

Estas decisiones fueron adoptadas a través del decreto 018 del presente año, que modifica el decreto 04 y estipula medidas especiales en el marco de la pandemia hasta el 1 de marzo.



En ella se ratifica la medida del toque de queda diario a partir de las 12:00 a.m. y hasta las 4:00 a.m. y la restricción en el expendio de bebidas embriagantes, permitiéndose únicamente desde las 7:00 a.m. hasta a 8:00 p.m. y se prohíbe el consumo de licor en eventos masivos o actividades que impliquen aglomeraciones como fiestas y parrandas.



El decreto también ratifica la medida del pico y cédula sólo para entidades bancarias continuando con la secuencia establecida: días pares, número pares; días impares, números impares.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha