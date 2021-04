Toque de queda en Pereira por alerta roja hospitalaria

Fue declarada la alerta roja hospitalaria en Risaralda luego de que la ocupación de UCI covid llegó al 91 por ciento. Así el departamento evidencia la llegada del tercer pico a este territorio.



Ante la situación el Gobernador, Víctor Manuel Tamayo, instruyó a los Alcaldes a tomar medidas inmediatas para disminuir el riesgo de nuevos contagios. Determinación a la que se acogieron Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

“Habrá restricciones de la modalidad desde el viernes 16 a las 10 de la noche y hasta las 05:00 de del sábado 17 de abril. Esas mismas medidas aplicarán para el sábado 17 y el domingo 18, pero comenzando a las 06:00 de la tarde de cada día y terminando a las 5:00 am del día siguiente. Serán por un tiempo indefinido mientras no baje el nivel de ocupación”, explicó el alcalde de los pereiranos, Carlos Maya.



Además de esto, en los cuatro municipios habrá pico y cédula que regirá a partir del sábado 17. Inicia con cédulas pares y seguirá con impares y, así de manera sucesiva. En ambos casos, solo se autoriza la movilidad en el horario no cobijado por el toque de queda.



“En ninguna circunstancia queda prohibido el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad, permitiéndose para ello la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar esta actividad”, señala el decreto expedido.



Respecto a la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles y centros comerciales, se permitirá solo mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Se permite el expendio de bebidas embriagantes a través de esta modalidad.

Se duplicaron los casos en Risaralda



Al viernes 16 de abril la ocupación general de Unidades de Cuidado Intensivo alcanzó el 89 % y las UCI Covid el 91% lo cual puso a la red de prestación de servicios de salud en Alerta Roja Hospitalaria.



"La ocupación de UCI nos lleva a que tengamos disponibles un poco más de 20 camas UCI en el departamento; y eso obviamente nos obliga a sentarnos con los Alcaldes a revisar las medidas que se han tomado tiempo atrás. Estamos en el tercer pico de la pandemia con una velocidad de contagio supremamente rápida, con un efecto sobre la salud más corto que antes”, dijo el Gobernador Victor Manuel Tamayo.



Hasta la noche del viernes, Risaralda tenía 5.128 casos activos, de los cuales 114 estaban hospitalizados y 109 internados en UCI.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

RISARALDA