Califican como positivo el fin de semana de confinamiento

La mayoría de las ciudades del país recibieron el 2021 con toque de queda. Sin embargo, algunos municipios, como Cali, Medellín, Ibagué y Cúcuta pasaron el primer fin de semana del año en confinamiento.



Esta decisión la tomaron las autoridades locales con el objetivo de prevenir nuevos contagios del covid-19 durante estas celebraciones, y teniendo en cuenta que en las últimas semanas se han visto los niveles más altos de casos positivos en el territorio nacional desde cuando comenzó la pandemia.



Es así como en estas ciudades se prohibió la circulación de personas desde la noche del jueves 31 de diciembre hasta este domingo.



Y aunque las autoridades de Cali y Medellín, las dos ciudades más grandes confinadas, dieron un balance positivo, no faltaron los indisciplinados.



En Medellín, por ejemplo, se hicieron 716 comparendos por incumplir el toque de queda, 2.033 fiestas fueron intervenidas, se presentaron cuatro homicidios y se registraron 8.188 llamadas al 123 por comportamientos contrarios a la convivencia y emergencias.



Según la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, aunque hubo en general un buen comportamiento ciudadano, la mayoría de las llamadas registradas en el toque de queda fueron por el alto volumen, seguido de las riñas, la quema de pólvora y la violencia intrafamiliar.



Frente a la gran diferencia entre las fiestas intervenidas versus la cantidad de comparendos, las autoridades señalaron que primero se realizan actividades pedagógicas y que la medida sí ha ayudado a que no se realizaran más fiestas en los barrios.



“Muchas de estas actividades se hacen de manera pedagógica. Los ciudadanos acatan el llamado de la Policía ante la solicitud de los vecinos y, por lo tanto, no termina en sanción, sino en un llamado de atención verbal. Desde el inicio del mes de diciembre se manifestó que la mediación iba a ser un componente importante en la actuación oficial para que en estas fiestas no todo fuera sanción”, explicó el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



En Cali las autoridades intervinieron algunas fiestas en los barrios. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

En general, en Cali las medidas de toque de queda y ley seca se acataron. Sin embargo, en algunos barrios de la ciudad imperó el desorden.



Al dar un balance de las medidas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que la mayoría de los caleños “hicieron gala de un valor de la sociedad, que es la solidaridad. Y hoy la solidaridad se expresa en la protección prójimo. Desafortunadamente, durante estos tres días de toque de queda tuvimos episodios pequeños de desobediencia ciudadana y de desadaptados, especialmente en (los barrios) Eduardo Santos y Puerto Mallarino”.



Cabe recordar que en el barrio Eduardo Santos, el 1.° de enero, cerca de 300 personas participaron en un desorden colectivo cuando algunos ciudadanos abrieron un hidrante para refrescarse con chorros de agua, mientras hacía un intenso calor.



Bogotá, que no decretó toque de queda para las celebraciones, terminó ayer la ley seca, pero continuará con el pico y cédula.



Según le confirmó el alcalde (e) de Bogotá a este diario, Luis Ernesto Gómez, “la ley seca tuvo un efecto positivo en materia de seguridad y convivencia este diciembre. Disminuyeron las lesiones personales y los homicidios y riñas relacionadas al consumo de alcohol”.



Asimismo, Gómez aseguró: “Gracias al pico y cédula y a la temporada de fin de año hemos tenido una reducción del 27 por ciento del índice de movimiento de personas en los últimos 10 días”.

Evalúan nuevas restricciones

La mayoría de ciudades capitales estableció un toque de queda especial para el fin de semana de Año Nuevo. Sin embargo, ahora se reactivan las restricciones nocturnas de movilidad que venían funcionando.



En el caso de Cali, la medida se aplica todos los días desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente. Y aunque en principio las restricciones van hasta este lunes, las autoridades evalúan prolongar esta medida por unos días más, al igual que el pico y cédula.



En Medellín, por su parte, las autoridades se reunirán este lunes para definir si amplían el toque de queda y el pico y cédula. De ser así, habría restricciones de movilidad desde las 12 a. m. y las 5 a. m.



No obstante, los mandatarios locales también están pensando en establecer nuevas restricciones para el puente de Reyes y así evitar nuevas propagaciones. En el transcurso de la semana se conocerán los detalles.



