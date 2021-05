Así aplica el toque de queda hoy en principales ciudades de Colombia

En las prinicipales ciudades del país se mantienen todavía algunas medidas por el tercer pico del coronavirus, la cantidad de casos nuevos diarios y la alta ocupación de camas UCI.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, solo este viernes se reportaron 14.838 casos nuevos, 486 muertes por el virus y 728 conglomerados en el país. A la fecha, Bogotá es la ciudad donde se registran más casos. Este viernes en la capital se reportaron 5.673 contagios, por lo que la cifra total llegó a 889.761 casos.



Sin embargo, el panorama también es alarmante en los departamentos de Antioquia y en Valle del Cauca, donde en las últimas horas se registraron 2.141 y 1.343 casos nuevos, respectivamente.



Por dicha razón, en las ciudades se sigue buscando evitar las aglomeraciones y restringir la movilidad, para disminuir la velocidad de contagios. Así aplican las medidas:

Bogotá

Hay toque de queda nocturno, de 11 p.m. a 4 a.m., viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Para cumplir con la norma, el comercio solo podrá abrir entre 5 a.m. y 10 p.m.



El Decreto 180 de 2021 expedido por la Alcaldía de Bogotá indica que "desde las once de la noche (11:00 p.m.) del miércoles 19 de mayo, hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) del lunes 24 de mayo de 2021, no se podrá celebrar actividades deportivas de alto impacto, tales como los torneos de fútbol profesional.

Medellín

En Medellín y Antioquia Luis Fernando Suárez, gobernador (e) del departamento, decretó toque de queda nocturno, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del covid-19, prohibiendo la circulación de los habitantes de los 125 municipios paisas, desde el miércoles 19 de mayo hasta el martes 25 de mayo de 2021, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Desde el pasado fin de semana se flexibilixaron las medidas en el departamento, puesto que ya no aplican los toques de queda continuos los fines de semana; el llamado modelo acordeón o 4X3.

Cali

Este sábado, la Alcaldía de Cali dio a conocer las medidas que se aplicarán en la ciudad desde hoy hasta el 31 de mayo de 2021. En la capital vallecaucana aplicará el toque de queda nocturno entre las cero horas (0:00) hasta las 5:00 a.m. de cada día, incluyendo 25 casos de excepciones a la medida.



El decreto, expedido por el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, indica que una vez iniciado el toque de queda, los clientes de los establecimientos de la industria gastronómica, del entretenimiento y el espectáculo, podrán desplazarse hasta dos horas después de su inicio, evidenciando la asistencia a estos sitios a través de un soporte.



A su vez, los usuarios de salas de cine se podrán desplazar hasta una hora y media después de que inicie el toque de queda, con la debida acreditación del consumo del servicio.

Barranquilla

Para las noches de este sábado 22 y domingo 23 de mayo, el toque de queda regirá desde la medianoche hasta las 5:00 a.m.



De acuerdo con la Alcaldía, a partir de las 5:00 de la mañana del lunes 24 de mayo se levanta la restricción del toque de queda en Barranquilla, pero el domingo 30 de mayo, Día de las Madres, habrá toque de queda desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche.



De igual forma, el Distrito dispuso que a partir del viernes 21 de mayo se reanudan gradualmente los pilotos de bares y billares, establecimientos que podrán funcionar hasta la 1:00 a.m., en tanto no rija la medida de toque de queda.

La multa

De acuerdo con la Policía Nacional, incumplir la medida del toque de queda acarrea un comparendo, que en dinero significa pagar 969,094 pesos, pues corresponde al tipo 4 de las multas contenidas en el Código de Policía, que sanciona con 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.



