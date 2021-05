En Santa Marta, el toque de queda será desde las 11:00 de la noche

Santa Marta avanza nuevamente a la normalidad, al tiempo que mantiene su lucha para frenar los contagios y muertes por el coronavirus.



En la noche de este miércoles se determinó que el toque de queda será ahora de 11 de la noche a 5 de la mañana.

Esta medida que toma el Distrito, autorizada por el Ministerio del Interior, son en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 que atraviesa el país.



El nuevo horario de restricciones totales en la ciudad fue reducido para darle la posibilidad al comercio y a la industria gastronómica que retome su proceso de recuperación económica que se afectó desde marzo por el pico alto de la pandemia.



Los gremios expresaron su satisfacción con esta iniciativa que evitará que muchos negocios más terminen quebrados en la ciudad, por no poder atender al público de forma presencial, especialmente en horas de la noche.



“Entendemos que seguimos en pandemia, pero era necesario que volvieran a flexibilizarse las medidas, porque después de dos meses de duras restricciones ya no aguantábamos más”, manifestó Alberto Sanjuanelo, un propietario de restaurante.



El sector comercial está dispuesto a que se impongan normas de bioseguridad y que se les haga vigilancia a su estricto cumplimiento. No obstante, solo piden que los dejen trabajar para generar el sustento diario y no perderlo todo.

Pico y cédula

La medida de pico y cédula seguirá vigente para pagos y diligencias en bancos, notarías, curadurías, Oficina de Instrumentos Públicos, Registraduría del Estado Civil, Secretaría de Movilidad Distrital y el SIETT. En el resto de establecimientos públicos, supermercados y playas, las personas podrán ingresar de manera libre.



A excepción de los restaurantes, en Santa Marta se mantiene prohibida la venta de bebidas embriagantes.



El nuevo decreto permite actividades físicas y ejercicio en las playas de la ciudad, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 7:00 a. m.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

