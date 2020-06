Alcalde de Maicao estudia Toque de queda expendido por 15 días

El aumento a 101 casos de covid-19, la crisis hospitalaria que se vive ante la falta de camas de UCI para atender a los pacientes y la indisciplina social que se registra los fines de semana, han llevado que el alcalde de Maicao, Mohamed Dasuki, explore la posibilidad de solicitar ante el Ministerio del Interior la declaratoria de toque de queda por 15 días.

“Es la única alternativa que vemos. Hemos dado oportunidad para que la gente salga a trabajar de una forma organizada, pero salen a rebuscarse para tomar alcohol y no para comprar alimentos para su familia. Lo peor es que arriesgan su vida y la de otras personas”, indicó Dasuki.



Lea aquí: (Así es la nueva fase de aislamiento en Colombia)



El mandatario ha estado al frente de la situación desde que inició la cuarentena, a través de los operativos que se realizan los fines de semana a altas horas de la noche por diferentes barrios de la ciudad, acompañado de su equipo de trabajo, la Policía, el Ejército y Migración Colombia. Es usual que en estos recorridos se encuentren fiestas.



“Casi todo barrio se encuentra en la calle, parrandenado, bebiendo trago en un mismo vaso, con hijos, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Pareciera que nada estuviera pasado”, afirmó el mandatario.



De interés: (OMS advierte que América aún no ha llegado al pico de la pandemia)



El fin se semana anterior el mandatario salió ileso de un ataque a piedras del que fue objeto mientras lideraba un operativo de control. El hecho se registró en el barrio Donith Vergara, la tarde de este lunes, cuando intentó persuadir a la comunidad de suspender una parranda.

Dicen que el virus no existe o salen diciendo que están esperando las ayudas FACEBOOK

TWITTER

El duro panorama

“Casi el cien por ciento de la gente estaba en una calle celebrando como si nada el día del padre. Llegamos a hacer un gesto humanitario por el bien de ellos, que debían estar en sus casas para evitar sanciones, que no podían estar bebiendo y actuaron de la forma que no debe ser. Gracias al profesionalismo de la fuerza publica se pudo manejar la situación”, indicó.



Asimismo, lamentó como primera autoridad, ver que hay personas inconscientes de la situación que atraviesa el municipio con el mayor número de casos a nivel departamental reportados con coronavirus, “a la gente no le gusta que le digan que deben recogerse, que deben estar en casa. Dicen que el virus no existe o salen diciendo que están esperando las ayudas. ¿Cuáles ayudas? si tienen para el trago deben tener para la comida”, concluyó Dasuki.



Interesante: Duque: 'Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con los soldados lo hacemos'



Hasta este martes, a nivel departamental se contabilizaban 226 casos positivos y 12 fallecidos, de los cuales Maicao con 101 casos positivos registra el mayor número de contagios y de muertos.



Sobre el estado de salud de estas personas, 10 se encuentran hospitalizadas, 58 cumplen aislamiento preventivo en sus residencias, 6 han fallecido y 27 tuvieron recuperación.



En Maicao se han realizado 642 muestras, que han arrojado 101 casos positivos, 386 negativos y se está a la espera de os resultados de 155. Entre los casos positivos se encuentran 10 venezolanos, 12 indígenas wayúu. En cuanto a las edades el mayor número de casos se concentran entre los 20 y 29 años de edad.



ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA