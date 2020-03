Anuncian toque de queda en Norte de Santander por Covid-19

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano decretó el toque de queda en los 40 municipios del departamento. La medida regirá desde la noche de este martes hasta el próximo 24 de marzo y la restricción será entre las 9 p. m. de cada día hasta las 4 a. m. del día siguiente.

Además, se ordenó toque de queda permanente para adultos mayores de 60 años y menores de 18 años de edad. Cúcuta solo registra un caso confirmado por Covid-19.



“Además, decretamos ley seca desde las 6 p.m. en todo el territorio nortesantandereano. Invitamos al aislamiento como principal medida de prevención”, indicó Silvano Serrano, gobernador del departamento.



Las medidas fueron tomadas de manera conjunta entre la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta. Las autoridades han señalado que las medidas son de inmediata ejecución y obedecen al carácter preventivo y de contención obligatoria del Covid-19.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, declaró que la decisión permitirá prevenir el aumento de casos confirmados de coronavirus en la región fronteriza.



“No se trata de generar alarmas, pero si de ser mucho más estrictos en la aplicación de las medidas. Ya tenemos el problema en casa y tenemos que actuar”, afirmó el alcalde.



Estas medidas se dan 4 días después de haber sido decretada la situación de calamidad pública en Cúcuta y Norte de Santander.

Medidas en Cúcuta

- Se ha decretado pico y placa de 24 horas con restricción de 5 números por día para vehículos privados y motocicletas terminados en placa par e impar.



- El transporte público en el área metropolitana no debe superar medio cupo del transporte, con el fin de evitar que no vayan personas de pie.



- Abastecimiento de alimentos en la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos) en el horario de 4:00 a.m. a 12 del medio día.

Excepciones

Quedan exceptuados del toque de queda: servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro del orden nacional, departamental o municipal y trabajadores en turnos nocturnos, entre otros.



Por ahora la medida es transitoria y se mantendrá hasta el martes 24 de marzo. El Consejo departamental y municipal de Gestión del Riesgo serán los encargados de evaluar la ampliación de las medidas en Norte de Santander.

CÚCUTA