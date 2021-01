Boyacá y Tunja entran en confinamiento desde este viernes

Ante el aumento de los casos positivos de covid-19 en Boyacá, la gobernación decidió decretar toque de queda continuo para este fin de semana.



La medida comenzará a regir desde este viernes 22 de enero a las 8 p. m. e irá hasta el lunes 25 de enero a las 5 a. m.



Sin embargo, en Tunja la restricción comienza este viernes 22 a las 12 a. m. del lunes 25 de enero.

Para este fin de semana solo se podrá salir de casa por emergencias de salud para personas y para mascotas, abastecimiento de bienes de primera necesidad (solo una persona por familia) y para asistencia a personas mayores de 70 años y enfermos.



(Además: Así será el toque de queda este fin de semana en Medellín y Antioquia)

Estas son las excepciones a la medida de restricción de movilidad que inicia hoy a las 8:00 pm, y se extiende hasta las 5:00 am del lunes 25 de enero, en 39 municipios de #Boyacá.



Por la #Vida, vamos a cuidarnos y a cumplir lo establecido. pic.twitter.com/pGUJo1iDcf — Gobernación Boyacá (@GobBoyaca) January 22, 2021

De igual forma, el gobernador Ramiro Barragán anunció que desde la otra semana habrá toque de queda nocturno.



Este también aplica para todo el departamento y funcionará hasta el 1.° de febrero entre las 8 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente.



Boyacá ajusta más de 38.000 casos positivos de covid-19 y más de 700 personas han muerto por causa del virus.



Además, ciudades como Tunja tienen una alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.



Allí habrá pico y cédula para ingresar a supermercados, placitas campesinas y demás establecimientos de comercio, para la adquisición de productos de la canasta familiar.



(Le puede interesar: Así es el toque de queda en Bucaramanga)El sábado será para quienes tengan el último número de la cédula en impar y el domingo para aquellos que tengan el último número de su documento en par.

Este es el toque de queda y las excepciones para este fin de semana en Tunja.#QuédateEnCasa y cuida tu salud. pic.twitter.com/xEmbetCs73 — Alcaldía de Tunja (@AlcaldiaTunja) January 22, 2021

Excepciones en Tunja

1. Actividades relacionadas con misión u operación de servicios de salud.



2. Servicios de emergencias médicas, distribución personal y elementos de bioseguridad, se incluye el servicio en veterinarias.



3. Servicios funerarios siempre y cuando se cumplan las medidas de distanciamiento y en general los protocolos de bioseguridad definidos por las autoridades competentes.



4. Actividades de las Fuerzas militares, Policía Nacional, Inpec, organismos de socorro y vigilancia y seguridad privada.



5. Servicio público técnico de mantenimiento correctivo para la prestación de servicios públicos esenciales.



6. El personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados.



(Le sugerimos leer: Reducen medidas restrictivas para darle un respiro al comercio caleño)



7. Servicios de distribución y comercialización de combustibles.



8. Atención en Comisarías de familia e inspecciones de policía de turno.



9. Abastecimiento en supermercados, placitas campesinas y demás establecimientos de comercio para la adquisición de productos de la canasta familiar y de primera necesidad de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.



10. Plazas de mercado en el horario de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. El descargue se realizará a las 3:00 a.m.



11. Servicios puerta a puerta de domicilios.



12. Servicio en locales y establecimientos de gastronomía, incluyendo los ubicados en hoteles únicamente por medio de plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio hasta las 9:00 p.m.



13. La actividad hotelera.



(Lea también: 'Estuve 21 días al borde la muerte por una cirugía estética mal hecha')



14. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios públicos que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas, debidamente acreditados.



15. Una persona por núcleo familiar podrá sacar cuando sea necesario, en su entorno más inmediato, a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 30 minutos, en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m.



16. Distribución de medicamentos y productos farmacéuticos (droguerías y centros naturistas).



(Además: Mujer ordenó asesinato de su esposo para quedarse con dos pensiones)



NACIÓN