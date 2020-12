Endurecen las medidas restrictivas para las fiestas en el Eje Cafetero

El nuevo coronavirus continúa teniendo un comportamiento variable en los tres departamentos del Eje Cafetero. Mientras en Manizales se está presentando un leve descenso, en Pereira y Armenia están aumentando los casos.



Ante esta situación, los alcaldes de las ciudades Manizales y Pereira decidieron tomar nuevas medidas restrictivas que permitan que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo no disparen los nuevos casos de contagios ni terminen generando mayor ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos.



Los más estrictos en las medidas fueron los alcaldes del área metropolitana de Pereira y Santa Rosa de Cabal, considerando que la ocupación de camas UCI en esas zonas pasó de amarilla a naranja el viernes y que ello les obligó a acatar la circular del Gobierno Nacional que restringe la venta y consumo de licor todos los días a partir del 18 de diciembre después de las 10:00 de la noche.



Ante la situación, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, decidió tomar nuevas medidas restrictivas que permitan que las celebraciones de fin de año no disparen los casos de contagio en la ciudad. Foto: Alexis Múnera

Además de esta restricción, habrá toque de queda el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021 desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente a cada festividad.



Durante estas fechas también se restringe a un solo visitante por persona el ingreso a los hogares o centros de atención de adultos mayores, centros hospitalarios y centros penitenciarios en Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.



De igual manera, los mandatarios locales acataron las recomendaciones de los organismos de salud del departamento en lo referente a restringir las cirugías no prioritarias para evitar mayor ocupación de las camas hospitalarias.



En Manizales, entre tanto, la ocupación de UCI se mantiene por debajo del 70 %. Sin embargo, se declaró toque de queda y prohibición de consumo de bebidas embriagantes para el 25 de diciembre y el dos de enero entre la 1:00 y las 10 de la mañana.

“Tenemos que decir que estas medidas se van a proferir teniendo en cuenta que en estos horarios es cuando más se incrementa la ocupación de camas UCI. Estaremos con inspectores, comisarios y la Policía vigilando que esto se cumpla”, sostuvo la secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Mejía.



De igual manera, se prohíbe el cierre de vías por parte de personas particulares, la realización de fiestas, la preparación de alimentos en vía pública y el sacrificio de animales para el consumo.



Por su parte, el secretario de Salud de Manizales, Carlos Orozco, manifestó que en beneficio de la salud mental se recomienda celebrar entre familia, pero que el reto es evaluar si es necesaria la presencialidad o si se puede hacer virtual.



“De manera domiciliaria recomendamos que el aforo en las viviendas no supere las 10 personas, que siempre estén abiertas puertas y ventanas, y se use el tapabocas todo el tiempo. Si va a llegar alguna persona ajena al núcleo familiar, recomendamos que haga desde ya un autoaislamiento que permita mitigar el riesgo”, anotó el funcionario.



Por el momento, en el Quindío no se tomarán medidas restrictivas, pese a que el comité técnico de la Secretaría de Salud Departamental declaró la alerta roja hospitalaria. Foto: Alexis Múnera

Por el momento, en el Quindío no se tomarán medidas restrictivas, pese a que el comité técnico de la Secretaría de Salud Departamental, a través de la circular 10152 del 18 de diciembre, declaró la alerta roja hospitalaria, pues la ocupación de camas UCI superó el 80 por ciento.



La jefe de Salud Pública y secretaria (e) de Salud de Armenia, Jenny Gutierrez, informó que la capital quindiana sigue en fase de crecimiento de casos.



“Tenemos unos días donde reduce y otros donde aumenta. Por lo tanto, no podemos decir que se ha estabilizado. Estamos haciendo un llamado a la conciencia por el autocuidado”.



No obstante, al cierre de esta edición el secretario de Gobierno de Armenia, Javier Ramírez, indicó que no se han definido restricciones en el municipio.



“Diariamente se está haciendo el seguimiento y dependiendo del comportamiento ciudadano, de los índices de contagio de covid y la ocupación de las camas UCI; tomaremos las medidas pertinentes. Por ahora, la situación es manejable y en caso de no ser así; el alcalde convocaría a un consejo extraordinario y se tomarían medidas para el cuidado de la vida de las personas, eso es prioridad para nosotros”, señaló Ramírez.



Además, la Alcaldía de Armenia decidió que no se adoptarán medidas restrictivas en la venta de licor. “Hemos tratado de reactivar la economía, pero podemos estar fallando en el exceso de confianza que muchos tienen. Más de 400 familias no van a poder disfrutar de estas fiestas con sus familiares porque ya no están”, aseguró el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos.



Además, Ríos dijo que “podemos reactivar la economía, pero debemos cuidarnos; porque si las cifras siguen aumentando me tocará tomar medidas más restrictivas, las cuales afectan el empleo en la ciudad”.



La secretaria de Salud (e) de Armenia enfatizó en que si las familias se van a reunir, lo hagan con sus parientes más cercanos. Foto: Jonh Jairo Bonilla

La secretaria de salud encargada también advirtió que considera que “es muy utópico pensar que las personas no se van a reunir en Navidad y Año Nuevo, es apenas natural que se quieran compartir con los seres queridos. Podemos estar con ellos, pero con las medidas de protección, está demostrado que el tapabocas es la mejor arma contra el covid-19, porque si no estamos respirando sobre los demás; podemos reducir el contagio”.



Gutiérrez enfatizó en que si las familias se van a reunir, lo hagan con sus parientes más cercanos.



“No inviten a otras personas de las que no conocen su comportamiento, hagan reuniones cortas y cuando compartan el alimento guarden la debida distancia y luego nuevamente utilicen el tapabocas. Si va a visitar a sus abuelos, una semana antes eviten estar en aglomeraciones y extremen cuidados”.



LAURA SEPÚLVEDA Y LAURA USMA

Para EL TIEMPO

EJE CAFETERO