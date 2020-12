Conozca los horarios del toque de queda en su ciudad para Año Nuevo

Ante el incremento de contagios por covid-19 en Colombia, los mandatarios locales han tomado diferentes decisiones para frenar la curva de casos que no paran de crecer.



Entre el 27 y el 28 de diciembre, Colombia registró 18.904 casos nuevos de covid-19 reportados y la cifra puede aumentar durante el transcurso de esta última semana del 2020 y las primeras de enero.



Según los expertor, el aumento es reflejo de las aglomeraciones y la indisciplina durante la Navidad, y aún falta lo que pueda pasar este Año Nuevo.



Por esta razón, los mandatarios han reforzado las medidas como el toque de queda y el pico y cédula para disminuir las aglomeraciones que se registran por las festividades.Consulte aquí cuáles son las restricciones en cada departamento, ubicados por orden alfabético.

Antioquia

Medellín es el municipio de Antioquia con más casos de covid-19. Foto: Jaiver Nieto

Para Año Nuevo habrá toque de queda continuo en Medellín, el valle de Aburrá (Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas) Oriente, Suroeste y el Occidente: desde el 31 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a. m.



Cabe recordar que los demás días aplica el toque de queda, que se decretó desde el 22 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero desde las 12 de la noche hasta las 6:00 a. m. en todo el departamento.



Hay pico y cédula para entrar a supermercados, centros comerciales y entidades bancarias en todo el departamento hasta, por lo menos, el 31 de diciembre.



Los días pares es para quienes tengan cédula terminada en par. Los días impares para las cédulas terminadas en impar.



Esta medida no afecta la circulación por el departamento y tampoco aplicar para ir a restaurantes o usar el sistema Metro.

Atlántico

Barranquilla estará con toque de queda el día 1° de enero de 2021, entre la 1:00 a.m. y 6:00 a. m. Además, habrá Ley seca, por lo cual se prohíbe el expendio y consumo licor a partir de las 1:00 a.m. del 1° de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.



Por su parte, la Gobernación del Atlántico decretó toque de queda desde las 10:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 1° de enero en los demás municipios del departamento.



En esos mismos municipios, la medida regirá nuevamente desde las 2:00 de la tarde del 1° de enero hasta las 5:00 de la mañana del 2 de enero.



Y vuelve a las 2:00 de la tarde del mismo 2 de enero hasta el 3 a las 5:00 de la mañana.



Luego, del 3 de enero a las 2:00 de la tarde hasta el lunes 4 de enero a las 5:00 de la mañana.

En Barranquilla se mantienen los controles por parte de las autoridades. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Lo que puede y no puede hacer este 31 de diciembre en Bogotá

Bogotá no tiene toque de queda este 31 de diciembre, pero sí ley seca total el 31 de diciembre y 1.° de enero del 2021.

Para mantener controlado el contagio son importantes las medidas de autocuidado y el distaciamiento. Foto: Néstor Gómez

Tampoco habrá permiso para fiestas públicas ni aglomeraciones y las reuniones deben ser estrictamente con el círculo más estrecho.



Recuerde que hay pico y cédula. Este jueves, quienes tengan números de cédula terminados en 1, 3, 5, 7, 9 no podrán ingresar a establecimientos de venta y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor; de servicios bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.



Los días impares pueden acceder a estos servicios quienes tengan el último número de su documento sea impar, mientras que los días que terminan en par, es para aquellos cuya cédula termina en numero par.

Bolívar

Cartagena, capital de Bolívar, tiene vigente la medida del pico y cédula para el ingreso de ciudadanos a bancos y mercados públicos como Bazurto hasta el próximo 15 de enero de 2021.



Los días pares -como el 30 de diciembre- podrán salir quienes tengan cédula terminada en número par, mientras que los días impares -como el 31 de diciembre-serán para quienes sus cédulas terminen en números impares.



Boyacá

Todo el departamento de Boyacá, incluyendo a Tunja, estará en toque de queda desde las 9 p. m. del 31 de diciembre y hasta las 5 a. m. del 1.° de enero.



La misma medida y con los mismos horarios se repetirá en la noche del 1,2 y 3 de enero.



También, Ley Seca desde las 6:00 pm del 31 de diciembre, hasta las 6:00 pm del 1 de enero.

Caldas

En Caldas son ocho los municipios que han implementado medidas restrictivas como toques de queda o ley seca en diferentes horarios.



En Manizales, inicia el 1 de enero a la 1:00 de la mañana y culmina a las 10: 00 de la mañana del mismo día.



Luego de un decreto departamental que instaba a tomar medidas, se sumaron los municipios de Villamaría , Chinchiná, Neira, Aranzazu, Salamina Anserma, Supía, Riosucio y Pensilvania, que eligieron horarios diferentes de acueducto al momento que atraviesan debido a la pandemia.



Limpieza contra el covid-19 en Manizales Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

Córdoba

En Montería tendrán toque de queda para los días 31 de diciembre y 1° de enero. La medida regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.



De igual forma, hay pico y cédula para comercios y entidades bancarias que aplica de la siguiente manera:



De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



La Guajira

La administración Distrital de Riohacha decretó toque de queda que regirá para los días 31 de diciembre, 1° y 2 se enero, desde las 10 de la noche hasta 4 de la mañana del día siguiente.



Además, habrá Ley seca en los mismos días desde las 7:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente.

Meta

En el Meta la situación hospitalaria por el covid-19 está fuera de control, no hay camas UCI disponibles y hay sobrepoblación en la principal clínica de toda la región.



Ante esas circunstancias, el toque de queda que estaba previsto para cumplirse de las 10 de la noche del jueves 31 de diciembre a las 6:00 de la mañana del sábado 2 de enero, el cual se reanudará a las 12 de la noche del 2 de enero hasta el domingo 3 a las 6:00 de la mañana y desde las 12 del día hasta las 12 de la noche del mismo día.



En Villavicencio rige el pico y cédula par e impar para el ingreso a establecimientos comerciales y financieras hasta el 15 de enero.

Nariño

En Pasto inicia el toque de queda a partir de las 8 de la noche del 31 de diciembre y culmina el 2 de enero a las 5 de la mañana.

Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, indicó que a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias municipales, hay desobediencia e irresponsabilidad de la ciudadanía. Foto: Cortesía: Alcaldía de Cúcuta

Norte de Santander

En Norte de Santander y su capital, Cúcuta, está vigente el toque de queda entre las 7 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente.



Además, se decretó toque de queda total del 31 de diciembre al 3 de enero de 2021.



Quindío

En Armenia se decretó toque de queda para los próximos días entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente.



En Salento, Pijao y Génova la misma medida aplica desde las 11 p. m. y hasta las 5 a. m.



En los demás municipios esta restricción va desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. El 2 de enero, el toque de queda en Armenia será entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana.

Risaralda

En Risaralda está vigente un decreto departamental que implementa un toque de queda general desde las 9: 00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente de manera permanente e indefinidas, esto debido a la alta ocupación de camas de Cuidado Intensivo.



Santander

En Bucaramanga y su área metropolitana los alcaldes acataron el toque de queda departamental y los ciudadanos no podrán movilizarse entre las 9 de la noche del 31 de diciembre y las 6 de la mañana del 2 de enero.



Además, habrá pico y cédula desde el martes 29 de diciembre hasta el 31 para cédulas pares e impares dependiendo de la fecha. Desde el 2 de enero, el pico y cédula aplicará de dos dígitos.



En la Plaza de Cayzedo fue presentada la campaña de 'Diablitos bioseguros', que estarán en distintos puntos de la ciudad para promover las normas de bioseguridad en esta temporada decembrina. Foto: Alcaldía de Cali

Tolima

Ibagué y los 47 municipios del departamento acordaron establecer toque de queda hasta el 2 de enero entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. del otro día.

Valle del Cauca

En todo el departamento del Valle del Cauca, incluyendo Cali, hasta el 4 de enero, el toque de queda volverá a partir de las 11 p. m. y la ley seca, desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente.



En cuanto a 40 municipios de los 42 del Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán decidió que el toque de queda y la ley seca rigen a partir de las 8 p .m. hasta las 5 a. m. del día siguiente hasta el próximo 4 de enero.



