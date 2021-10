Cartagena sigue con toque de queda en las madrugadas, por pandemia

Cartagena no baja la guardia en la lucha contra el coronavirus. Con el decreto 1069 del 30 septiembre de 2021, el Distrito prorroga las medidas de toque de queda y aislamiento selectivo, entre el primero de octubre y las 00:00 horas del primero de diciembre próximo.



Así, en Cartagena se mantiene el toque de queda de 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., todas las madrugadas.



(Además: Sacerdote en estado de embriaguez arrolla a mujer en aparatoso accidente)

Además, los eventos masivos podrán tener un aforo máximo del 50 por ciento.



El uso de tapabocas y el distanciamiento social responsable son obligación en la ciudad heroica, que se alista para celebrar, en un mes, sus Fiestas de la Independencia, las cuales serán en su mayoría de manera virtual. No habrá bandos ni eventos masivos.



El decreto del Distrito autoriza el uso de las playas bioseguras, todos los días, entre las 8 am y las 6 pm.



(También: Hacinamiento en celdas transitorias del Quindío está en 339 por ciento)

Las populares Chivas rumberas, que tanto gustan a los turistas, operarán entre las 9 am y las 12 de la noche.



A corte del día 29 de septiembre, la ciudad reportaba un total de 880.899 vacunas aplicadas, 527.524 correspondientes a primeas dosis, 307.121 segundas dosis y 46.236 dosis únicas. Además, 179 casos activos y 120.176 recuperados.

Cartagena

Más noticias en Colombia

El caso de la enfermera ebria que arrolló a un niño de 3 años y a su madre

En Antioquia no lograron salvar a Danta que recibió un disparo en Guaviare