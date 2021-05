Cartagena tendrá toque de queda continuo el próximo fin de semana

Ante el avance de la pandemia, el Distrito de Cartagena decretó medidas más drásticas de confinamiento.



El próximo fin de semana los cartageneros vivirán un toque de queda continuo que iniciará a las 9 pm del viernes 21 de mayo y culminará el lunes 24 de mayo a las 5 am.



El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, informó que la ciudad alcanzó en las últimas horas el 92 por ciento de ocupación en camas de Unidades de Cuidados intensivos (UCI).



El decreto 0553 del 14 de mayo de 2021, conocido el día de hoy, prorroga las medidas para prevenir y controlar el covid-19 en Cartagena.



Este lunes festivo 17 de mayo el toque de queda en la ciudad inicia a las 3 p.m. y culmina el martes 18 de mayo a las 5 a.m.



Entre el martes 18 y el jueves 20 de mayo el toque de queda inicia a 9 p.m. y culmina a las 5 a.m. del día siguiente.



Del lunes 24 al jueves 27 de mayo la medida de toque de queda inicia a las 9 p.m. y culmina a las 5 a.m. del día siguiente.



El pico y cédula seguirá aplicándose para el ingreso a entidades financieras, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies, almacenes y supermercados en general.



Cartagena mantiene la alerta roja hospitalaria ante el avance de la pandemia.



Los establecimientos de comercio y/o locales comerciales autorizados, podrán prestar sus servicios presenciales al público hasta una hora antes de dar inicio al toque de queda para cada día, a efectos de permitir el desplazamiento de los usuarios y consumidores a sus viviendas.



Esto significa que, cuando el toque de queda inicia a las 9 p.m. los establecimientos podrán atender hasta las 8 p.m., mientras que, cuando el toque de queda sea a las 3 p.m. podrán atender hasta las 2:00 p.m.



Así será la rotación del pico y cédula

Durante la vigencia del presente decreto sigue restringido el acceso y la circulación de personas a entidades financieras, centros comerciales, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies, almacenes y supermercados en general, por lo que exclusivamente se autoriza el acceso y circulación de acuerdo con el último dígito del respectivo documento de identidad que a continuación se detalla:



Lunes 17/05/2021 para las cédulas terminadas en 1-3-5-7-9



Martes 18/05/2021 terminadas en 0-2-4-6-8



Miércoles 19/05/2021: 1-3-5-7-9



Jueves 20/05/2021: 0-2-4-6-8



Viernes 21/05/2021: 1-3-5-7-9



Sábado 22/05/2021: hay toque de queda continuo



Domingo 23/05/2021: hay toque de queda continuo



Lunes 24/05/2021: 0-2-4-6-8



Martes 25/05/2021: 1-3-5-7-9



Miércoles 26/05/2021: 0-2-4-6-8

