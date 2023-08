Un medio de comunicación nacional, dio a conocer la situación de Flor García, una mujer de Melgar (Tolima), que denunció que cuatro de sus cinco hermanos la tienen amenazada de muerte y además, no la dejan ver su padre, que es un adulto mayor de 93 años y actualmente se encuentra en el Hospital Luis Pasteur.

“Las diferencias de mis hermanos conmigo empezaron hace 15 años, cuando mi mamá falleció. Ellos pelean por una finca. Yo soy la única mujer y recién mi mamá partió, uno de ellos me apuntó con una escopeta para le entregará las escrituras. Desde ese momento, me alejaron de mi padre”, le comentó García al diario 'Q'hubo'.



Asimismo, comentó que ella ha denunciado esta situación ante la Fiscalía y a la Comisaría de Familia, sin embargo, no le han prestado atención.



García recordó que el 25 de diciembre de 2020 fue la finca de su padre por su cumpleaños. Pero en ese momento, su cuñada la amenazó con un chuzo de asar carne, además, sus hermanos la persiguieron por las zonas que quedaban cerca al inmueble.



Ella logró escapar por qué se escondió en una finca de una vecina y luego su hermano menor la ayudó a salir de la zona.

Panorámica de Melgar, Tolima. Foto: Alcaldía de Melgar

“Mis hermanos mayores, me llaman a decirme que me cuide porque tengo los días contados. En el año 2021, encontré a mi papá en precarias condiciones. Puse el caso en conocimiento de la Comisaría, pero no pasó nada. Pedí medida de protección y tampoco me pusieron cuidado”, contó en el medio ya mencionado.



En estos momentos, su padre está delicado de salud, para poder visitarlo le tocó ir acompañada de la policía. Pero en otras ocasiones no la han podido acompañar, pues ella no tiene una orden de protección.



“Quiero estar cerca de mi papá y acompañarlo, pero no puedo. Si fallece, ellos no dejarán que vaya a las exequias. Me siento en peligro y lo más triste es que la Fiscalía nunca los citó. La denuncia quedó en el papel”, afirmó.

García ha denunciado varias veces este caso, en el 2021 dio a conocer su situación en las redes sociales, para que las autoridades le presten atención. “Lo tenían durmiendo en los potreros y a simple vista se veía que no estaba bien cuidado. La Comisaría tampoco me prestó atención”, explicó.



Por su parte, el Hospital Luis Pasteur informó que profesionales visitaron al señor y observaron que su salud era acorde a su edad. “Las dificultades son de tipo social y familiar”, expresó el Gerente del centro médico.

