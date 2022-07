Una dura emergencia es la que enfrentan los hospitales de la red pública del Tolima, que tienen sus arcas asfixiadas, pues quedaron sin recursos para pagar a los proveedores de oxígeno e insumos médicos y quirúrgicos, así como para estar al día en salarios de médicos, auxiliares, enfermeras y personal administrativo.



La crisis se debe a la disminución drástica en el giro directo de recursos que transfieren las EPS a la red pública hospitalaria de alta y media complejidad, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por atención a pacientes que a diario acuden a consulta externa y especializada, urgencias, exámenes, hospitalización, cuidados intensivos, cirugías, entre otros servicios.



Tan solo en julio unos 50 hospitales de II y III nivel del Tolima, entre los que figuran los de municipios como Espinal, Chaparral, Lérida, Líbano y Honda, dejaron de recibir 17.458 millones de pesos con una reducción del 85 por ciento de lo facturado, lo que impactó la liquidez de esas entidades.



La situación no es nueva porque, en mayo pasado, la red pública en salud facturó por atención a pacientes de las EPS un poco más de 19.000 millones de pesos y solo les giraron 13.900 millones, mientras que en junio se facturaron 20.130 millones y a sus arcas llegaron 11.138.



Del drástico recorte de recursos no se salvó ni el hospital Federico Lleras de Ibagué que, incluso, recibe pacientes de Cundinamarca, Caquetá, Huila y Putumayo. Esa entidad facturó 6.000 millones que esperaba recibir para ponerse al día con sus proveedores, pero solo recibió 620 millones, mientras que el hospital del municipio de Líbano, que había facturado 800 millones, tan solo recibió en sus arcas 23 millones.



Martha Palacios, secretaria de salud del departamento, afirmó que la disminución de los giros de las EPS tiene un impacto grande en las finanzas de la red pública “pues se pone en riesgo la prestación de los servicios de salud, incluso, los que corresponden a las urgencias vitales”.



El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, quien sentó su voz de protesta ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación revisar con urgencia el tema de los giros que hace Adres al departamento, “porque la vida de los tolimenses está en riesgo”. Dijo que también se afecta el pago de nóminas y proveedores de insumos médicos.



Luis Eduardo González, gerente del Hospital Federico Lleras, considera que, si en el corto plazo no se hace el giro de las obligaciones vencidas, “las consecuencias serían desastrosas para los usuarios de la salud”.