De manera inmisericorde un hombre le causó, sin justificación alguna, todo tipo de maltratos a un caballo que cuidaba en una pesebrera, al que le causó una herida en el cuello y luego le practicó la eutanasia pese a que el dueño del animal no estuvo de acuerdo con el procedimiento.



(Lea también: Habitantes de Chaparral tendrán garantizado el servicio ininterrumpido de agua potable)

Por este caso sucedido en el municipio de Herveo, Tolima, la Fiscalía -a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma)- presentó ante los jueces de control de garantías a Milton Julián Bedoya Pineda y le imputó el delito de maltrato animal agravado por su presunta responsabilidad en el sacrificio del caballo.



El caso, rechazado en su momento por los defensores de animales del departamento, se remonta al 25 de abril de 2022 cuando el dueño del equino lo llevó a una pesebrera de propiedad de Bedoya Pineda para su cuidado y protección, pero días después este hombre lo llamó para decirle que el animal tenía una fractura en una de las extremidades por lo que era necesario sacrificarlo.



(Además: A la cárcel profesor que habría abusado sexualmente a 2 hermanitos en colegio de Tolima)

En medio de la noticia el dueño del caballo se opuso al procedimiento, pero Bedoya Pineda no atendió sus palabras y procedió a practicar la eutanasia al animal, al que, inicialmente, le habría causado una herida en el cuello para que se desangrara, causándole de esa manera sufrimiento injustificado.



No contento con esto, le aplicó una inyección que le causó la muerte, con lo que procedió a sepultarlo en la parte trasera de las pesebreras.



(Más noticias del Tolima: Profesor en Tolima abusó sexualmente a hermanos: los ahogaba cuando no se dejaban tocar)

Imputaron a otra persona que atacó y golpeó a un perro



En otro caso de maltrato, ocurrido en una finca de la vereda Las Brisas, en el municipio de Prado, Tolima, un hombre le habría generado una fractura en una pata a un perro de nombre ‘Terry’.



Se trata de Robinson Iván Cardozo Pacheco, quien, de acuerdo con la investigación, se movilizaba en una motocicleta desde la que atacó al canino porque le ladró, y esto le causó una lesión en las extremidades inferiores.

'Terry’ recibió atención veterinaria, pero quedó con dificultades para caminar por lo que Cardozo Pacheco fue imputado por el delito de maltrato animal agravado.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ