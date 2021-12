Tras la búsqueda de más de 30 horas fue hallado sin vida un niño que había caído al río Magdalena cuando pasaba caminando por el puente férreo, entre Flandes y Girardot, en compañía de su padre y su madrastra la noche del pasado 24 de diciembre.



El pequeño de 5 años fue encontrado por organismos de socorro en ese afluente y la velación se hace en el municipio de Girardot, Cundinamarca, donde residen sus padres.

Yeferson Parra, padre del niño, confirmó que fue encontrado sin vida por los organismos de socorro y agregó que “es una situación muy dolorosa”.



“Hay videos de su caída al río, pero yo no me atrevo a verlos. No soy capaz”, agregó el padre de 27 años, de profesión carnicero.



Recordó que la noche del 24 de diciembre caminaba por el puente con su hijo y la madrastra, Yessica Carrera, pues la idea era llegar a Girardot tras recibir algunos regalos de Navidad en Flandes.



“El caminaba delante mío, pero de un momento a otro ya no lo vi, y al instante una señora dijo con voz fuerte: un niño se cayó al río y entonces vi que se trataba de mi hijo, pues no lo veía en el puente”, afirmó.



De inmediato Yeferson se trasladó a la orilla del río para intentar rescatarlo, pero fue imposible debido a que las aguas arrastraron su cuerpo.



“Estaba oscuro, no vimos nada”, señaló.



Parra afirma que esa noche “no lo llevaba de la mano, pues yo iba cargado de cosas y regalos”.



“No entendemos qué sucedió, es algo misterioso, parece que algo extraño lo hubiera jalado hacia abajo”, dijo este padre de una bebé de 2 meses.



El cuerpo del niño fue ubicado por la Defensa Civil del Tolima a la altura de la vereda El Porvenir de Guaraqui, en jurisdicción de Girardot.



