Exalcaldesa se habría apropiado de una millonaria donación de la Dian

La exalcaldesa del municipio de Murillo, norte del Tolima, Martha Cecilia Sánchez León, deberá responder por una donación de telas que le hizo la Dian a esa población mientras que ella estuvo en el poder en el periodo 2016-2019.

La donación había sido entregada por la Dian en Bogotá el 27 de julio de 2017 con destino a labores sociales y de apoyo a las comunidades vulnerables de ese municipio.



En medio de las denuncias, la Fiscalía le imputó cargos porque posiblemente se apropió de 1.757 rollos de telas y de 180 pares de guantes de tela que fueron donados durante su gobierno.



La mercancía fue valuada en cerca de 168 millones de pesos pero en las audiencias públicas la exmandataria no aceptó responsabilidad alguna frente a la formulación de cargos por peculado por apropiación agravada que le hizo un fiscal de la Unidad de Administración Pública.



(Lea también: Se esfumó una millonaria inversión para hacer una planta arrocera en Sucre)



Las investigaciones apuntan a que la ex alcaldesa se habría apropiado de la totalidad de la mercancía, pues las autoridades no encontraron registros ni hallazgos de su ingreso al almacén de la Alcaldía. Lo que sigue en este proceso es la audiencia de acusación en su contra.



Sánchez León, de profesión abogada, fue elegida alcaldesa en 2015 con 1.252 votos con aval del Partido Conservador y en años anteriores también fue personera, así como secretaria de Salud y de Gobierno.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ

Más noticias de Colombia:

Estas son las 5 ciudades más pobladas de Colombia

Once militares resultaron heridos por una explosión en Inírida, Guainía

¿Se ha disparado el trabajo sexual tras la pandemia? Así está Cartagena