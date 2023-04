Las autoridades del departamento del Tolima declararon la figura de calamidad pública y el objetivo es contar con recursos económicos disponibles que permitan atender una emergencia por la posible erupción del Volcán Nevado del Ruiz, montaña a más de 5.000 metros de altura con influencia en el área de los municipios de Villahermosa, Murillo, Casabianca y Herveo.



La decisión fue tomada este lunes 3 de abril en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo presidido por Martha Palacios, secretaria general y delegada por el gobernador, Ricardo Orozco.

“La calamidad pública nos permite estar listos administrativa, jurídica y financieramente, para atender con recursos una emergencia que pueda provocar la erupción del Nevado”, afirmó la funcionaria.



Además, permite desplegar recursos y ayudas que requieran los municipios, así como trabajar de manera articulada con los alcaldes de la zona de influencia, la Fuerza Pública, hospitales y otras entidades del gobierno.



“De darse una erupción tendríamos afectaciones en Casabianca, Herveo, Villahermosa y Murillo, municipios ubicados en un perímetro de 15 kilómetros del volcán”, dijo Palacios.



Aunque están más alejados del área de influencia de este volcán, también podrían tener afectaciones las poblaciones de Honda, Palocabildo, Mariquita, Líbano, Venadillo, Fresno, Armero-Guayabal, Ambalema, entre otros, que podrían tener complicaciones por caída de cenizas en sus fuentes de agua, y por el lodo y la lava que podrían arrastrar ríos como El Lagunilla y Recio.



La gobernación también ha adelantado gestiones ante el Ministerio de Tecnologías de la Información para tramitar mejoramientos en las comunicaciones de estos municipios dado que en algunos hay deficiencias en los sistemas de alarmas y la señal de celular.



También se busca ayuda y orientación del Ministerio de Agricultura para atender la situación de los bovinos en esta zona toda vez que no pueden pastar ni permanecer en las zonas cercanas al Nevado.



Marta Palacios afirmó que, en la vereda Aguas Calientes, del municipio de Casabianca, fue necesario evacuar a 3 familias que aceptaron salir de sus casas de manera voluntaria para así ponerlos a salvo ante una posible erupción.



“En Tolima, por ahora, no se han realizado evacuaciones de manera masiva”, dijo la secretaria general de la gobernación del Tolima.



Es importante señalar que la calamidad pública no tiene relación con un desastre natural, y se trata más bien de una figura jurídica que permite adquirir bienes y servicios para actuar de una manera rápida, sin acudir a licitaciones que por lo general demoran 3 y más meses.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ