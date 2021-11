Niña habría sido torturada por su papá y su madrastra

Con una manguera utilizada como correa era castigada una niña por parte de su padre biológico y su madrastra, quienes finalmente fueron capturados y enviados a la cárcel con medida de aseguramiento por los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravadas.



Los hechos se presentaron durante años en el municipio de Cajamarca, Tolima, pero con base en la denuncia de la madre biológica de la menor de 10 años, las autoridades procedieron a detener al padre y a la madrastra, contra quienes existen suficientes elementos materiales de prueba y evidencias físicas para demostrar que la niña fue víctima de maltrato continuado y violencia psicológica.



En una entrevista la niña le dijo a la Fiscalía que a corta edad y, también hace algunos meses, fue dejada durante varios minutos dentro de una alberca, sin importar que podría ahogarse. Por esto adquirió una especie de alergia en su pecho y se golpeó el rostro al tratar de salir para ponerse a salvo.



Los maltratos no pararon ahí porque, además, cada día debía levantarse en la madrugada a preparar comida y en una ocasión, en un accidente con una olla a presión, sufrió quemaduras de primer grado en diferentes partes de su cuerpo.



La violencia también era psicológica, ya que tanto la madrastra como su padre le decían que “era una mujer que no valía la pena” y tuvo que aprenderse las tablas de multiplicar pues si la roban o hacía algo que a ellos no les pareciera correcto, “la castigarían porque literalmente ella no era nada".



La investigación logró establecer que, incluso, la niña normalizó los malos tratos y "hasta creía que se los merecía porque se portaba mal".



El relato de la menor de edad, sumado a las evidencias de maltrato y tortura, condujeron a que el Juez le concediera la razón a la fiscal local que conoció el caso y hoy la pareja permanece privada de la libertad mientras la investigación avanza.



