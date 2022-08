Las autoridades de salud en el municipio de Lérida, Tolima, confirmaron que fueron 9 los estudiantes que resultaron intoxicados, debido a fumigaciones de plantaciones de arroz que se realizaron cerca de una institución educativa.



“La escuela está junto a una plantación de arroz que fue fumigada”, aseguró un padre de familia y agregó que los niños se recuperan en el hospital.



Marco Antonio Ospina, alcalde de Lérida, población a una hora en carro de Ibagué, dijo que los hechos se presentaron en una institución de la vereda Iguacitos y que a la lista de afectados se sumó un educador junto con su hija.



“El problema se presentó por la fumigación de cultivos de arroz cercanos al centro educativo, ya que los vientos fuertes de agosto arrastraron partículas del químico utilizado mediante aspersión”, señaló el mandatario.



Las autoridades señalaron que los niños comenzaron a presentar alergias, dolor de cabeza, mareo, malestar general y dificultad respiratoria por lo que fue necesario trasladar a varios de ellos hasta el hospital Reina Sofía de España, en la zona urbana de Lérida, donde recibieron atención oportuna.



Afortunadamente, los intoxicados se recuperan satisfactoriamente pues su estado de salud no revistió gravedad alguna y el caso es atendido e investigado por funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima para conocer si la manipulación de herbicidas se hace de una manera adecuada.



“Los pacientes están estables, no presentan complicación en su salud”, dijeron médicos del Hospital de Lérida.