A la cárcel el presunto homicida del cantante Tirso Duarte en Tumaco

Al presentar las evidencias contundentes durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal le imputó cargos al presunto coautor del delito de homicidio de Tirso Duarte. El artista fue brutalmente golpeado hasta causarle su muerte, el 29 de septiembre de este año.

El cantante fue víctima de un atentado a puñal y con objeto contundente en una calle de Tumaco.



De acuerdo con la Fiscalía, "al presentar las evidencias contundentes durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal le imputó cargos al capturado como presunto coautor del delito de homicidio agravado".



Según la investigación, el hombre es procesado por hechos ocurridos en Tumaco, en Nariño, luego de un concierto del cantante cubano.

Ha partido un " Timbero " de verdad , a todos los vecinos del Oriente de Cali , en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos mis sinceras condolencias.

Tirso Duarte con todo su talento , era ante todo pueblo , ritmo , cadencia y fuerza pic.twitter.com/2QDLN5WZnP — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 29, 2023

"De acuerdo con los elementos materiales de prueba, el artista habría sido

atacado por el detenido con armas cortopunzantes y objetos contundentes, cuando se encontraba departiendo con varias personas en una vivienda ubicada en el barrio 20 de julio de este puerto nariñense", indicaron en la Fiscalía.



Tirso Duarte fue trasladado gravemente herido al hospital Universitario de Nariño con un trauma craneoencefálico que le habría provocado la muerte.

Falleció el cantante Tirso Duarte. Foto: Instagram: @ tirsoduarte

El hombre fue capturado en Bogotá por servidores del CTI de Pasto con apoyo de servidores del CTI nivel central y técnicos de la Sala Zeus, cuando salía de un establecimiento comercial.



El detenido no aceptó los cargos, pero el juez determinó que el procesado

debe cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso por presunto homicidio agravado.





Tras el ataque, Duarte había permanecido en estado crítico, en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Divino Niño de Tumaco. Antes había ingresado al hospital San Andrés, del puerto nariñense. Pero debido a la gravedad de sus heridas por el trauma craneoencefálico severo buscaban trasladarlo al Hospital Departamental de Pasto. Allí fue donde murió, el pasado 29 de septiembre, a las 6:20 p. m.

El cantEl cantante Tirso Duarte. Foto: Archivo particular

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio la trágica noticia sobre su deceso. "Ha partido un " Timbero " de verdad , a todos los vecinos del Oriente de Cali , en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos mis sinceras condolencias. Tirso Duarte con todo su talento , era ante todo pueblo , ritmo , cadencia y fuerza", dijo el mandatario.



Duarte vivía desde hace más de una década en Cali, donde realizaba presentaciones y le compuso una canción a la ciudad que se estrenó este año con motivo del aniversario de la capital vallecaucana.



Días antes de su asesinato, Duarte había publicado en redes sociales: "Me mataron, pero no me morí (...) no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mande a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, que miedo, (...) saludos del comandante TIRSO DUARTE, el ángel negro”. Pero algunos seguidores cuestionaron si realmente el artista lo escribió.

La canción para Cali de Tirso Duarte

Cuando Tirso Duarte interpretó la canción Pa’ Cali hace dos meses formó tremenda rumba en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali. Esta producción fue éxito nacional e internacional y se puede escuchar en plataformas como YouTube.



Tirso Duarte había dicho: “Un día estaba en un aeropuerto para irme para Cuba y me encuentro al alcalde Iván Ospina, hace más de 10 años y me dice que le hiciera una canción a Cali; yo no había pensado en hacer una canción a esta ciudad, pero creo que fue un Récord Guinness para mí, porque la hice en el avión, llegué y la grabé. Lo hice como una maqueta; grabé los instrumentos posteriormente y salió así”.



Ha pegado tanto este ritmo que en todas las ciudades donde el cubano la interpreta la gente la acoge como suya; incluso recientemente, realizó el videoclip de Pa’ Cali, rodado en el Centro de la ciudad.

Tirso Duarte con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Cuenta de Instagram de Tirso Duarte

Tirso irrumpió en el escenario con su canción Pa’ Cali, un reconocimiento musical que le hizo a la 'Sucursal del Cielo' y que armó tremendo alboroto entre los asistentes, quienes azotaron baldosa coreando: “Somos una ola de candela”.



“Emocionante estar aquí; que me hayan escogido como artista para cerrar este evento, para cantarles a estos muchachos que se ganaron esa beca de inglés, para cantarle por el cumpleaños de mi ciudad, porque ya Cali me ha adoptado como su hijo y yo la tengo como mi ciudad”, expresó Tirso Duarte en ese instante.



Había nacido en La Habana, Duarte lleva más de 12 años en la ciudad, dejando a su paso un legado de timba: “He cantado en todos los barrios de Cali; he tenido el placer y el honor de poder cantar en Llano Verde, Potrero Grande, Siloé, Mariano Ramos, en Sucre. Felicidades a Cali por sus 487 aniversarios”.



Seguidores del cantante estuvieron preocupados por él y aseguran en redes sociales que dudan sobre las últimas publicaciones que hizo el artista porque no reflejan el estilo de Duarte.



Tirso Duarte fue conocido como ‘La Perla del Pacífico’ o ‘El Ángel Negro’. Era compositor, pianista y arreglista nacido en La Habana, en Cuba, el 12 de abril de 1978.



Llegó a radicarse desde la isla en Cali. Dio conciertos en la capital del Valle, además de la Feria de la ciudad, en diciembre, así como en otras ciudades del litoral del Pacífico. También estuvo en Tokio, en Japón.



En 2019, Duarte generó polémica porque el músico Boris Yeiko, sobrino de Petronio Álvarez, nombre del Festival de Música del Pacífico que cada año se realiza en Cali, denunció que el cantante lo habría agredido físicamente durante un concierto en Timbiquí, en Cauca.



Según Yeiko, el cantante cubano se habría enfurecido porque le habían solicitado bajar de la tarima, luego de dos horas de presentación para darle paso a otro grupo artístico.



CALI