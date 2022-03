Cuatro hombres armados se metieron en la finca San Jerónimo, en Tuluá, de propiedad de Faustino Asprilla. Así lo denunció en sus redes sociales el exfutbolista cuando el 13 de marzo, en medio de la jornada electoral, atacaron a los trabajadores de la finca y se llevaron algunas pertenencias.



Los ladrones se llevaron herramientas, enseres y objetos personales de los que trabajan allí. Además, en el asalto los cuatro sospechosos amordazaron a los trabajadores de la finca.

“Ya son adultos mayores”, expresó Asprilla sobre los encargados que trabajan en su propiedad.



Faustino Asprilla puntualizó en esa ocasión que daría una recompensa a quienes les proporcionaran información para dar con el paradero de los ladrones.



El exdelantero de la selección nacional también apareció en el programa de entretenimiento del ‘Canal 1’ ‘Lo sé todo’ hablando sobre los reiterados asaltos contra su propiedad.

🚨 hoy un día más de inseguridad

Gracias por la ayuda de difusión pic.twitter.com/nxoIEiSmTJ — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 14, 2022

“Le pusieron un arma en la cabeza al mayordomo y le dijeron que si no entregaba las cosas iban por los niños”, reveló Asprilla en el programa. Es la quinta vez que su finca se vuelve el blanco de ladrones.



Cansado de ser víctima reiterada de los delincuentes, Asprilla dictaminó en el programa ‘Lo sé todo’: “Un día me van a encontrar a mi y me van a tener que matar porque no me voy a dejar robar”.



Debido a la ajetreada agenda de trabajo que mantiene el exfutbolista, no puede estar presente en su finca a menudo.

En el 2019 también le robaron un toro llamado ‘Lagrimón’ que no esperaba recuperar. Afortunadamente, el toro volvió a su propiedad con ayuda de la Policía que realizó búsquedas intensas de su animal.



En el 2021 también lo asaltaron, pero en este caso ocurrió en el norte de Bogotá. En esa ocasión, le robaron un maletín de la camioneta tras romper uno de los vidrios de la misma mientras la tenía parqueada en la calle.



Se pudo apreciar a Faustino Asprilla afectado y cansado de los constantes asaltos a los que ha sido sometido en los últimos años.

