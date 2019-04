La tienda donde vieron por última vez a chilena desaparecida

La desaparición de Ilse Amory Ojeda, la exsargento chilena de 51 años que llegó por amor a Colombia, continúa siendo un misterio. Las autoridades no tienen pistas contundentes acerca de lo que le pudo haber pasado.



Son escasos los detalles que hay sobre el día en el cual habría decidido dejar a su novio, el colombiano Juan Guillermo Valderrama. Sólo se sabe que había descubierto una infidelidad de él con otra extranjera, a quien el propio hombre identificó como Becky Evans.

Según la versión de Juan Guillermo Valderrama, el 29 de marzo fue la última vez que la vio. Dijo que eso había pasado en una tienda en Bucaramanga donde estaban compartiendo, pero tras enterarse de la infidelidad salió molesta del establecimiento y mientras el pagaba la cuenta ella desapareció.

“Un día estábamos enguayabados y nos fuimos en un taxi a buscar unos materiales. Ella dijo que quería tomar algo. Entonces, el señor nos entró a una tienda en la 60 y ahí me entró una llamada con una persona con quien yo tenía algo. Eso fue lo que destapó todo. Ella se paró muy enojada, decidida. Yo intenté detenerla, pero fue difícil. Fui a pagar la cuenta, cuando me devolví ya no la pude encontrar”, confiesa Valderrama.



La tienda a la que hace referencia Valderrama es La Mejor, un pequeño establecimiento donde venden bebidas, 'snacks' y pan. Está ubicada en la calle 60 con carrera 17D, en el barrio La Ceiba de Bucaramanga, un sector conocido por la gran cantidad de ferreterías.

Yo no los escuché peleando en ningún momento, pidieron una cerveza y una gaseosa FACEBOOK

TWITTER

La fachada de la casa donde opera la tienda es de color rosado. En su portón blanco, que ha sufrido muchas peladuras, resalta una fotocopia de una fotografía de Ilse Ojeda cuyo anunció dice: "Desaparecida".



A esa tienda, donde solo hay espacio para dos mesas de color amarillo, llegó el propio Juan Valderrama a pegar dicho cartel unas semanas después de que perdiera el rastro de su novia.

Visita a la tienda La Mejor, el último rastro en la misteriosa desaparición de chilena https://t.co/8SGkpxOMFx pic.twitter.com/u4y5yflhtX — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 26 de abril de 2019

Video Las reveladoras confesiones de novio de chilena desaparecida

Y, precisamente, fue justo allí donde Juan manifestó que habría ocurrido la pelea, lo que habría motivado que no se enterara sobre su paradero.



Un testigo, quien se encontraba en el establecimiento comercial sobre las 10: 30 a. m. de aquel viernes 29 de marzo, afirmó que sí vio a la pareja en el lugar.



“Yo no los escuché peleando en ningún momento, pidieron una cerveza y una gaseosa", cuenta el testigo de lo ocurrido esa mañana entre el colombiano y la chilena.

Ilse Ojeda desapareció el 29 de marzo y fue vista por última vez en esta zona. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Video Los videos enviados por chilena a su familia antes de desaparecer

En el relato, el testigo manifestó que no se había percatado de la presencia de la mujer, pues la persona que hizo el pedido fue Valderrama.



"Se hicieron en la esquina de la parte derecha de la tienda y se fueron al rato. Luego volvió el 'chino' (Juan) porque no había pagado la cuenta”, informó el testigo.



El testigo añadió que volvió a ver a Valderrama precisamente a comienzos de Semana Santa. Casualmente, él pasaba por el sector cuando el propio joven le preguntó si había visto a la mujer.



Luego de cruzar un par de palabras, el hombre pegó, en el portón de la tienda, la foto de Ilse y un letrero, que permanecen desde entonces en ese lugar, una de las pocas pistas para saber qué pasó con la mujer.



Los habitantes del barrio La Ceiba explicaron que casi a diario las autoridades buscan información en la zona e indagan entre los vecinos qué fue lo que vieron durante la estancia de la pareja en la tienda.



La Policía también está analizando el contenido de las cámaras de vigilancia del área, pero los vecinos explican que de ellas poca será la información que recolecten, pues hace rato una de estas está dañada y es la más cercana a la tienda.







MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA