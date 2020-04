Demora de hasta una semana en resultado de covid-19 alarma a capitales

En Bucaramanga, un paramédico y una médica que atendieron a una mujer con coronavirus esperaron 11 días por los resultados de la prueba de esta enfermedad. En Santa Marta, el secretario de Salud, Germán Arrieta, denunció demoras en el proceso de entregas de los resultados de las muestras que se le practican a los posibles casos de covid-19 en esta ciudad.

Estos casos son solo dos de los cientos de quejas de pacientes que aguardan impacientes por conocer si son portadores de covid-19, virus que en Colombia ya deja más de 1.700 contagios y 50 decesos.



Desde el primer caso en el país, el 6 de marzo, se han realizado 30.447 pruebas para confirmar o descartar la enfermedad, para un promedio de 895 al día.



Sin embargo, las demoras, como advirtió el contralor general, Felipe Córdoba, son materia de investigación y se busca determinar por qué no se están tomando y enviando la cantidad necesaria de pruebas para identificar casos positivos de coronavirus, tema clave para adoptar medidas de atención y contención.



El procurador Fernando Carrillo agregó que las cifras que conocemos hoy de infectados no son reales y es necesario trabajar en las pruebas para tener un escenario claro.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el país ya cuenta con 60 laboratorios para realizar los análisis de covid-19. Además, este miércoles llegarán 50.000 pruebas rápidas que facilitarían el proceso.



El llamado a la celeridad en el proceso es un clamor de todas las autoridades regionales. Solo en Cartagena, la alcaldía señala que a pesar de haber enviado más de 300 muestras la semana pasada, apenas este lunes se conoció de 11 nuevos casos en la ciudad, que suma 56 positivos para covid-19.



"Podemos comprender que en el INS se están verificando las muestras enviadas por el laboratorio de medicina tropical de la Universidad de Cartagena, que no tengan error, y esto toma tiempo; pero hay más de 200 muestras que se enviaron antes de entrar a operar el laboratorio y de esas pruebas tampoco tenemos información", señaló el doctor Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo Distrital De Salud (Dadis).



Ya se reportaron varias muertes en clínicas y hospitales de la ciudad de pacientes sospechosos, cuyas muestras fueron enviadas para su confirmación, sin que a la fecha se puedan tener resultados, sostiene el Dadis.



La preocupación de las autoridades en Cartagena no es que no haya nuevos casos, sino el represamiento de diagnósticos, para poder tomar acciones de acuerdo con la gravedad que revistan. Además, para poder seguir la cadena de contactos y aislar esos nuevos casos, pues se tienen sospecha de 76 pacientes con la enfermedad.



En el Valle, la Secretaría de Salud dispone de cuatro laboratorios para realizar las pruebas diagnósticas y al día puede evaluar 580 casos. Sin embargo, el tiempo de respuesta para el paciente es entre 10 y 15 días, pues también manifiestan la preocupación por el represamiento en el INS.



Para el caso de Medellín, desde el pasado 30 marzo hasta el lunes 6 de abril, se habían procesado 1.071 muestras y aún estaban pendientes 634 más por conocer el resultado.



Cada día en la ciudad se están realizando 134 pruebas del coronavirus, según la capacidad que se tiene; por lo que hay un rezago de cinco días para examinar las pruebas pendientes y las que se van acumulando.



En Santander, la Secretaría de Salud del departamento informó que se han desarrollado 894 pruebas, de las cuales se han entregado el resultado de 571 de ellas. Sin embargo, una vez sea habilitado el Laboratorio Central de Investigación LCI UIS, se estima que se podrán realizar 100 pruebas por día.



“En el departamento se capacitó a cada uno de los bacteriólogos que hay en cada provincia y municipio para que puedan realizar las pruebas, la demora se encuentra al momento de recibir los resultados, pues tienen que ser verificados en Bogotá y esto toma más tiempo”, aseguró Javier Villamizar, secretario de salud de Santander.



Villamizar explicó que el tiempo promedio de cada prueba y los resultados de esta varía entre 5 y 7 días, dependiendo de la velocidad con la que sea revisada en la capital colombiana, pues cada día se envían las pruebas al INS, quienes reciben datos de todo el país.

Este laboratorio ya realizó los primeros 60 exámenes, 57 a pacientes sospechosos y otras pruebas más de control a personas que se recuperan del Covid- 19. Foto: archivo particular





En Barranquilla, por su parte, empezará a operar el laboratorio de Salud Pública del Atlántico, el cual generará mayor oportunidad en la entrega de los resultados al paciente, con un tiempo estimado de 24 horas.



Inicialmente tendrá la capacidad de procesar 150 muestras diarias.



“La gobernación del Atlántico hizo posible el fortalecimiento de la infraestructura física, la contratación de recurso humano idóneo y la compra de insumos para hacer realidad la apertura de este laboratorio”, dijo la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



En Risaralda se esperan 261 muestras por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) para confirmar cuántos casos más de covid- 19 hay en el departamento.



En este departamento, desde el primero de marzo hasta hoy, se han reportado 614 muestras tomadas en total. El tiempo de espera para obtener los resultados desde el INS al departamento es de tres a cuatro días.



