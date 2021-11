Orden de captura para el compositor vallenato ‘Tico’ Mercado por maltrato

El compositor de música vallenata Alberto ‘Tico’ Mercado tiene orden de captura por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa contra su excompañera sentimental Fernanda Ariza Valencia.



La solicitud fue emitida por la Fiscalía 17 seccional, avalada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar.

La investigación comenzó después de que Ariza Valencia instaurara una denuncia, tras un encuentro definido como casual, entre ella y el artista, durante el reciente Festival de la Leyenda Vallenata.

Lo que dice la denuncia

“La reunión fue en mi casa. Todos se marcharon y a los pocos minutos él

regresó con la excusa que se le había quedado la billetera. En ese momento, un joven con el que tengo negocios me saludó a través de un mensaje al celular y ‘Tico’ se lo tomó a mal”, relató.



La pareja sostuvo una relación durante un año y concluyó hace dos meses, según ella, por una amenaza que recibió del compositor a través de WhatsApp.

​

“Pese a esta advertencia, no pensé que fuera hacerse realidad porque la relación no acabó en malos términos. Siguió insistiendo en que volviéramos a retomar la relación, pero me negué. Al ver los mensajes del muchacho, se enfadó y me reclamó. Me dijo que yo le pertenecía y que no volvería a estar con nadie. Intentó ahorcarme y dijo que me mataría”, detalló la mujer.



“Su reacción fue violenta. Por fortuna logré soltarme, llamé a la policía, pero fue peor. Desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido, y al día de hoy me duele para respirar”, agregó.



Alberto ‘Tico’ Mercado es ampliamente conocido en el folclor vallenato por sus emblemáticas composiciones.



Entre sus canciones figuran: ‘Olvídala’, ‘¿Qué le diré al corazón’, ‘Y no regresas’, ‘Que vuelva’, ‘Dile’, entre otras, las cuales han sido grabadas por Miguel Morales, el Binomio de Oro y más agrupaciones.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el compositor, pero no hubo respuesta.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

