Horas de tensión en el Catatumbo por plan de erradicación de coca

A la vereda Oru 7, en zona rural del municipio de Tibú, tres pelotones del Ejército llegaron el martes temprano a realizar labores de erradicación de los plantíos de coca, pero se encontraron con la oposición de la comunidad de este apartado lugar de Norte de Santander y tuvieron que replegarse.

El hecho no trascendió, pero al día siguiente fueron enviados a esta zona del Catatumbo otros tres pelotones, los cuales corrieron con la misma suerte de los otros militares y no pudieron cumplir la orden.



Los 180 uniformados fueron increpados por la comunidad que se oponía a perder sus cultivos, y en medio de la discusión, los militares fueron rodeados por más de 500 campesinos y los desplazaron hasta una cancha de fútbol en la vereda Chiquinquirá.



En el lugar, los uniformados se mantuvieron agrupados y con sus armas encima todo el tiempo mientras eran vigilados por la comunidad desde las casas.

La erradicación de cultivos continúa pese a la preocupación de los campesinos. Foto: Cortesía

Caída la tarde, los militares calentaron las raciones de comida que portaban y dispusieron su equipo para dormir en el terreno y hacer guardia a la espera de que los ánimos se calmaran.



Al llegar la mañana del jueves, el Ejército dio a conocer a la opinión pública la situación, que catalogó como un “secuestro”, y el presidente Iván Duque también se refirió al acontecimiento con ese término.

Los ánimos estaban caldeados, y más cuando se conoció que la orden del Gobierno era hacer una intervención militar para poner punto final al problema y sacar a los soldados FACEBOOK

Con las horas, la situación se volvió más tensa. “El ambiente alcanzó a tener un punto muy álgido en el diálogo, los ánimos estaban caldeados, y más cuando se conoció que la orden del Gobierno era hacer una intervención militar para poner punto final al problema y sacar a los soldados”, dijo una fuente oficial.



Ante la gravedad de la situación, y con el propósito de evitar una tragedia, delegaciones de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tibú se trasladaron hasta el lugar. Lo mismo hicieron las asociaciones campesinas del Catatumbo, que ayudaron a mediar para hallar una solución, la cual llegó tras 10 horas de conversaciones que permitieron que los militares se pudieran movilizar de la zona.



La situación, que fue catalogada por las autoridades como un “secuestro” y por los campesinos como “cerco humanitario”, abrió de nuevo el debate de los problemas para la sustitución del cultivo de coca en esta región, del que derivan su sustento una buena parte de sus 36.000 habitantes. Por su parte, la Fiscalía General envió unidades a Tibú para investigar si hubo o no secuestro y si hay motivos para solicitar capturas .



Los cultivadores de coca alegan que no son narcos y que no se trata de llegar y erradicar, pues debe haber unas garantías para ellos y tener programas efectivos de sustitución.



En el Catatumbo hay más de 40.000 hectáreas sembradas de coca, y es la segunda zona con mayor número de cultivos ilícitos del país.



Las comunidades señalan que el cultivo de coca es la única fuente de ingreso y advierten que la concentración de soldados y erradicadores representa un alto riesgo para estas.

Decenas de familias han sido desplazadas de Tibú por la constante violencia en el territorio. Foto: Alcaldía de Cúcuta

“No es justo lo que hacen con nosotros. Hace años nos comprometimos a sustituir de manera voluntaria, pero desde julio no nos han dicho nada, nos han olvidado. Muchos han vuelto a sembrar plátano, café y yuca, pero no nos alcanza para sobrevivir. Por eso, a muchos nos toca seguir sembrando esta mata maldita que ha traído tanta sangre”, narró un cultivador.



Los planes pilotos desarrollados en los municipios de Tibú y Sardinata no han cumplido con las expectativas que tenían los cultivadores de hoja de coca en Norte de Santander.



Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta región mantiene un crecimiento potencial de producción de cocaína de Colombia. “Desde el 2015 se ha registrado un incremento constante en el área productiva en esta región, que la posiciona como la segunda con mayor número de hectáreas productivas y también como la segunda en cuanto a la producción potencial de cocaína en el 2020”, señala el informe.



Norte de Santander es el más afectado por la coca en Colombia y Tibú, que concentra el 13,5 por ciento del total nacional de coca, es el municipio con mayor afectación del país.

La guerra en la región

Hablar del Catatumbo es hablar de un territorio que vive una guerra, que tuvo un leve descenso de los homicidios y hechos de violencia con la firma del acuerdo de paz, pero que desde entonces sufre un recrudecimiento de la violencia.



Según la Fundación Progresar, la población es sacudida casi a diario con masacres, desplazamientos y ataques contra la Fuerza Pública. “Esto obedece principalmente al ascenso de las acciones violentas perpetradas por grupos guerrilleros y a la expansión de grupos paramilitares en Cúcuta y el Catatumbo. Lo anterior se presenta en una región altamente militarizada, la cual recientemente recibió un refuerzo de 14.000 uniformados”, explicó Cañizares.



Los enfrentamientos entre el Eln, las disidencias y ‘los Pelusos’ nunca han cesado, y a estas confrontaciones se han sumado ‘el Tren de Aragua’, ‘los Rastrojos’, el ‘clan del Golfo’ y otros grupos de menor incidencia.

Facebook Twitter Linkedin

La Defensoría señaló que ahora habría hasta enfrentamientos ente diferentes frentes de las Disidencias de las Farc. Foto: Policía Nacional

Por su parte, la Defensoría también denuncia disputas entre frentes de las disidencias de las Farc. Según la entidad, todas estas organizaciones mantienen una lucha por el territorio, el manejo de las rutas del narcotráfico y el contrabando.



Lo anterior, afirma Cañizares, “ha desencadenado violaciones de derechos humanos en los primero seis meses del 2021, incluyendo el asesinato de 3 líderes sociales y amenazas de muerte contra 22 más, confinamientos, siembra de artefactos explosivos y la muerte de la fiscal de Tibú”.



Además, desde la Fundación Progresar también precisan que durante el segundo semestre del año han sido más de 20 los hostigamientos contra estaciones de policía y guarniciones militares, en los que han fallecido al menos 2 campesinos y 5 miembros de la Fuerza Pública. En lo corrido de 2021 se han realizado 20 consejos de seguridad en Cúcuta y Norte de Santander.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA