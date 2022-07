Los habitantes del municipio de Tibú vivieron minutos de tensión este sábado cuando un grupo de hombres armados que portaban brazales alusivos a las disidencias de las Farc, patrulló las calles y entró a un billar a pedir documentos y requisar a las personas que departían en el lugar.



Uno de los subversivos grabó con su teléfono móvil el allanamiento ilegal, y en el video se logran identificar al menos 16 hombres con prendas militares, armas de largo alcance, chalecos y pasamontañas.



Según se conoció, los subversivos habrían entrado a varios establecimientos nocturnos solicitando que cada persona enseñara su documento de identidad. Luego, les exigían a los propietarios bajar el volumen de la música y no mantener abierto el lugar hasta la madrugada.



“Muchos pensamos que iban a matar a alguien en el billar, porque ellos se bajaron con armas largas y entraron a parar a los que estaban tomando adentro. Estaba lloviendo mucho y casi no había gente en la calle. Gracias a Dios no murió nadie”, narró un testigo.



Aunque ningún ciudadano fue agredido, el temor se apoderó de los habitantes, quienes regresaron de inmediato a sus hogares en medio de un fuerte aguacero, que no impidió que los disidentes siguieran patrullando el municipio de Tibú.



Los testigos aseguraron que los hombres armados se desplazaban a bordo de motocicletas y camionetas de alta gama, que fueron hurtadas a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el Catatumbo.



La Defensoría del Pueblo condenó el hecho e instó a las autoridades a tomar medidas ante los constantes patrullajes de grupos ilegales en el Catatumbo.

Muchos pensamos que iban a matar a alguien en el billar, porque ellos se bajaron con armas largas y entraron a parar a los que estaban tomando adentro.

"Rechazamos la irrupción de grupos armados ilegales a establecimientos públicos en Tibú, donde hacen requisas ilegales a los ciudadanos. Igualmente, solicitamos a las autoridades tomar medidas para evitar que estos hechos causen temor en la población y afecten la convivencia", señaló la entidad.



Este martes el mayor general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército y el alcalde de Tibú se reúnen para analizar los recientes hechos de violencia en esta población; que incluye la muerte del soldado David Ramírez, los patrullajes de las disidencias en las calles y disparos al aire libre ejecutados por miembros del Eln.



Un hecho similar ocurrió en febrero de este año, cuando un grupo de diez hombres con insignias del Eln patrulló en el sector El 25, en la vía que comunica al corregimiento La Gabarra, zona rural de Tibú.



