Familia de menor asesinado en Tibú se llevó el cuerpo para Venezuela

Cuatro días después de perpetrarse el atroz asesinato de un menor y un joven en Tibú, Norte de Santander, este martes se conoció que el menor, de 15 años de edad, pertenecía a la comunidad indígena wayú, ubicada en el Estado Zulia, en Venezuela.



Un hermano y una tía llegaron a Cúcuta para reclamar el cuerpo del menor, quien fue asesinado el pasado viernes junto a un joven de 18 años, tras ser sorprendidos en un supuesto hurto.



“No queremos hablar, sabemos muy poco del caso, solo lo que dicen los medios y la gente”, indicó un familiar, quien enfatizó la decisión unánime de no hablar hasta conocerse lo que ocurrió en la mañana del pasado viernes. El cuerpo del joven será trasladado hasta Maracaibo (Venezuela).

Según se conoció, el menor había migrado meses atrás hasta la vereda Versalles, zona rural de Tibú, para trabajar en varias veredas en la recolección de los cultivos ilícitos. Pero desde hace unas semanas se había radicado en el casco urbano de Tibú, tras entablar una amistad con el otro joven que también fue asesinado.



“Por la misma migración uno ve varios jóvenes de por acá, muchos trabajan en el campo. Pero a ellos dos casi nadie los había visto en el pueblo y el viernes cuando los agarraron no llegó ningún conocido de ellos, los niños casi no hablaron, tenían miedo”, narró un testigo.



Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados desde la morgue de Tibú a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta.



Aunque las autoridades colombianas no han podido identificar a los dos jóvenes, se espera que los familiares del menor que pertenecía a la etnia wayuú puedan establecer su identidad.

Por otra parte, la Fiscalía General de Venezuela, a través de una carta señaló que el joven asesinado respondería al nombre de Alexander José Fernández Rodríguez, y solicitó al fiscal Francisco Barbosa en Colombia que puedan avanzar en la investigación y en la plena identificación de las víctimas.



El doble homicidio ha acaparado la atención de las autoridades militares y civiles, quienes adelantan varias investigaciones en el mismo caso: a las personas que estuvieron involucradas en la retención, a los uniformados por una posible omisión y a los miembros del Gaor 33, señalados de ser los presuntos responsables.

CÚCUTA

