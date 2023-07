Las manos de mujeres campesinas, indígenas y víctimas de Risaralda confeccionan hace varios años prendas de vestir para empresas locales que vieron su potencial, pese a que muchos talleres están en medio de las montañas.



Hoy, tres años después de que la Gobernación de Risaralda les diera un espaldarazo por medio de un proyecto para potenciar la economía femenina, crearon juntos una marca de ropa que se dará a conocer al mundo en las pasarelas de Colombiamoda, la feria textil y de moda más importante del país.

Luego de tres años de trabajo, en los que se han establecido 12 talleres en diferentes municipios, y en búsqueda de que pudieran mostrar sus habilidades en otros escenarios, la Gobernación, en alianza con Inexmoda y las cerca de 340 mujeres que hoy conforman los talleres, desarrolló THILO, moda de origen’.



“Es una marca inspirada en la tierra, en el agua y en las riquezas naturales del territorio. La paleta de colores de esta primera colección será en tonos tierra, evocando precisamente lo natural. Por medio de ella contaremos la historia de nuestras mujeres y de artesanos del departamento”, explicó Paula Ramírez, coordinadora del proyecto Desarrollo con Sentimiento de Mujer de la Gobernación de Risaralda.



El nombre THILO nace de unir la T, de tierra, y la palabra hilo, ese elemento con el que se unen telas, pero que también unió los deseos de estas mujeres y sus ideas. La marca presentará pantalones, camisas, vestidos, faldas, sobre todos, cinturones y otros elementos que tendrán trabajo de bordado, mostacilla y otras técnicas locales.

“Serán prendas para mujeres orgullosas de su origen; serán sofisticadas y versátiles. Podrán ver camisas con puños tejidos y textiles con valor agregado artesanal.



Buscaremos que haya un componente profundo de las raíces y de estas historias de vida”, mencionó Ramírez.



Para desarrollar esta primera colección se escogieron dos talleres, esto considerando que tenían elementos diferenciales. Se trata del taller del municipio de Guática, donde se trabaja con el gusano de seda; y el del corregimiento de Naranjal, en Quinchía, donde habita la comunidad indígena Umbrá, que conserva saberes y haceres ancestrales.

Estará en Colombiamoda

Claudia Jimena Guarumo es una líder indígena de este territorio. Una mujer que tiene claro lo que desea para su vida, pero sobre todo para las mujeres de su comunidad, donde persiste la dependencia económica de estas para con los hombres, lo que perpetúa escenarios de machismo.



Entre lágrimas, le contó a EL TIEMPO que ver una prenda hecha con las manos de su gente en una pasarela no era ni siquiera un sueño, las 22 mujeres que confeccionan en este taller jamás habían imaginado algo así.



“Nosotras estamos en un territorio muy alejado, donde prácticamente nadie nos conoce, donde nadie nos escuchaba. Empezamos haciendo trapeadoras y mecheros, imagínese, ¿quién nos pensaría llevando ropa a una pasarela?”, narró.



Sus mujeres se trasladan desde diferentes veredas hasta el Naranjal todos los días para cumplirle a los empresarios a los que les maquilan hoy. Se levantan a las 4 de la mañana, dejan a los niños organizados y despachan a los esposos a trabajar; después se marchan a trabajar ellas.



El taller fue, inicialmente, una forma de emplear mujeres, pero tenía de trasfondo un claro deseo, ser una herramienta para el empoderamiento femenino. Claudia quiere que las mujeres umbrás se alejen de situaciones que las dañan y que tomen las riendas de su propia vida. “Siempre no pueden ser los hombres quienes tengan mando y liderazgo, nosotras también podemos. Quisiera invitar a todas las mujeres que están ahí, alejadas, encerradas, soportando y esperando que su esposo llegue con lo que necesitan a que busque la forma”, expresó.



Este propósito lo ha ido logrando poco a poco, y es consciente de que hay costumbres difíciles de erradicar, pero ya las generaciones más jóvenes ven la realidad con otros ojos.



“Hay jovencitas que terminan este año el colegio y quieren aprender más de moda y seguir este camino. Salen de estudiar y vienen a ayudar a bastear, a doblar, y dicen que quieren hacerlo”, agregó.



El logro conjunto de que sus prendas estén en Colombiamoda no solo lo celebran ellas; también varios hombres de sus comunidades que empiezan a darse cuenta de sus talentos y de los sacrificios con los que los ponen en práctica. Y es que varios de ellos ahora son empleados de esta Asociación.



“Tenemos cuatro hombres que decidieron sumarse a este proyecto de confección y es bonito ver que no solo comprenden el oficio y le tomaron cariño, sino que –de compartir con nosotras– se han hecho más conscientes de que las mujeres deben esforzarse más, porque no solo trabajan acá o en el campo, sino también en labores del hogar”, apuntó.

Ahora buscarán exportar

El desarrollo de THILO se hizo en alianza con Inexmoda, una empresa que busca transformar y promover el crecimiento del Sistema Moda en el país y que buscará posicionar la marca y expandir su mercado.



“Los procesos de transformación, acompañamiento y fortalecimiento empresarial deben ser constantes, pues una marca étnica no solo se convierte en una propuesta de valor diferenciada para Colombia, sino en una ventaja competitiva para el país; pues la moda étnica es diferenciación, ADN, ventajas competitivas y oportunidades para quienes con su historia pueden generar valor para sus comunidades y transformar su contexto local”, expresó Lorenzo Velásquez, director de Transformación y Conocimiento de Inexmoda.



Dentro del proyecto se resaltará también el aporte social que tiene la iniciativa y que fue uno de los aspectos que cautivó a estos empresarios paisas.



La colección ‘Soror’, relacionada con la palabra sororidad, ya tiene listos los primeros 28 diseños. THILO participará en la feria Colombiamoda + Colombiatex 2023, con un stand donde presentará sus productos a los visitantes. El lanzamiento de su colección será en la pasarela que se realizará el 27 de julio a las 12:00 del mediodía en Plaza Mayor, Medellín.



LAURA USMA

PARA EL - TIEMPO- Eje cafetero.