Diana iba a ser policía o futbolista: tío de menor muerta en bombardeo

“Era una jovencita muy chévere en la casa, muy contenta cuando estuvo ahí”. Con esa singular frase, Enoir Medina, recordó con tristeza cómo era su pequeña sobrina, Diana Medina, de 16 años.

La menor vivía con su madre y su padrastro en el barrio Los Sauces en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. En diciembre de 2018 se mudó a Puerto Rico, Caquetá, para vivir con su padre y continuar con sus estudios. Ingresó en enero al Colegio Acevedo y Gómez a cursar el grado noveno.



Su tío rememoró los anhelos y sueños que la joven tenía para su vida luego de finalizar el bachillerato.



“Ella dijo que cuando acabara el estudio quería ser policía y también le gustaba mucho el fútbol. Quería ser futbolista profesional para ayudar a sus padres”. Señaló también que “a ella, cuando estudiaba en Bogotá, le gustaba la música o, como el cuento, recochar entre todos”.



Para su tío, aún son confusos los hechos que desencadenaron su desaparición.



“Diana salió a vacaciones de mitad de año y se fue para donde su papá. Alguien dijo que salió con unas amigas, no sabemos qué amigas son, quiénes fueron. Y qué iban para una finca alrededor de Puerto Rico, y no volvimos a saber de ella”, dijo su tío.



Señaló que Medicina Legal les notificó la muerte de Diana 11 días después del bombardeo ejecutado en zona rural de San Vicente del Caguán contra ´Gildardo Cucho´, cabecilla de las disidencias de las Farc, el pasado 30 de Agosto.



“Nos tocaba esperar, porque había que hacerle unos estudios de genética porque no podían construir el cuerpo. Entonces por eso se tomaron todo el tiempo”.



Pedro Medina, abuelo de la menor, desvirtuó los rumores del presunto reclutamiento de Diana por parte de grupos armados ilegales.



“Si claro porque ella era estudiante. Uno en 15 o 20 días qué va a ser guerrillera”, dijo Pedro.



En entierro de Diana se realizará este viernes en el Cementerio Jardines del Apogeo en el sur de Bogotá.



