“Una niña queda huérfana, una mujer queda viuda, y un niño de 3 meses no pudo conocer a su padre”. El patrullero Albeiro Carvajal Ramos resume en pocas palabras el significado atroz de la muerte de su compañero y amigo, el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, que se desempeñaba como comandante de escuadra en el dispositivo especializado de intervención del Esmad.

Monroy y Carvajal fueron víctimas de la asonada que se registró durante la mañana de este jueves en zona rural de San Vicente del Caguán, cuando intentaban proteger las instalaciones de la empresa Emerald Energy, ubicada en el sector Los Pozos; pero el subintentente Carvajal, de 36 años, fue asesinado. La última vez que conversaron, Monroy le dio algunos consejos a Albeiro para ser un buen líder y manejar personal en su carrera para ascender a subintendente.



“Él era muy tímido –recuerda Albeiro–. Por eso me decía que le costaba, pero que poco a poco se coge uno confianza y lo logra, nos reímos y con otro compañero hablamos de eso. Era una excelente persona, un boyacense muy noble, que escuchaba y era muy alegre. Nosotros terminamos siendo una familia porque estamos juntos 24/7”.

El patrullero Carvajal todavía tiene en la memoria los gritos de alerta que sobre las 5 de la mañana se empezaron a sentir en las instalaciones a las que habían llegado una semana antes. De ahí en adelante todo ocurrió muy rápido, muy violento y solo ahora tiene tiempo de narrar con calma las casi 30 horas de angustia que vivió junto a sus compañeros.



Este fue su relato para EL TIEMPO de un horror que el jueves 2 de marzo acabó con la vida del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto y puso a la Policía en una situación de orden público que no se vivía hacía mucho tiempo: 79 de sus miembros retenidos.



‘Se nos metieron’

“En la base llevábamos una semana. Ahí estábamos por motivos de prevención. Es lo único que sé. No estábamos con órdenes de chocar con nadie. Solo era un tema de prevención por el petróleo que se encuentra ahí; eso era todo.



“Durante nuestra estadía no hubo ningún percance ni amenazas. Varias veces escuché que había intenciones de personas externas de entrar a la base, pero solo eran rumores; nada concreto. No se sabía nada.

Albeiro Carvajal Ramos, patrullero de la policía. Foto: Cortesía: Albeiro Carvajal Ramos

“Yo sé la hora, porque mi esposa es la que me cuenta lo que a ella le contaron. Yo, sinceramente, solo sé que estaba amaneciendo cuando escuché los gritos de ‘se nos metieron, se nos metieron’. Teníamos dos puestos de vigilancia y las personas llegaron peleando. Nunca hubo ninguna intención de diálogo o protesta; ellos se metieron e incendiaron dos contenedores. Cuando reaccionamos, empezamos a echar gases para dispersarlos. Lo conseguimos y luego, hasta las 6 de la mañana, más o menos, estuvimos apagando el incendio mientras le solicitábamos apoyo a la central.



“Necesitábamos apoyo porque, no estoy seguro pero me arriesgo, eran unos 7.000 campesinos alrededor de la zona. Vimos que no íbamos a ser capaces, por eso empezamos a llamar a la central, necesitábamos ayuda. Se solicitó apoyo, porque el Ejército se replegó y nos dejaron solos. Se escuchaban detonaciones y había muy poco personal para poder sostener la situación. Ya serían más de las 6:30 de la mañana cuando nos dijeron que habían retenido a uno de los compañeros. Seguimos pidiendo apoyo y empezamos a sostener lo que más pudiéramos. Nos reunimos para salvaguardar nuestra vida.



Lo cogieron y se lo llevaron arrastrado y le quitaban las cosas mientras lo apuñalaban. No iban con el ánimo de protestar, iban a matarnos FACEBOOK

“Eran casi las 7 cuando cogieron a Ricardo Monroy. Yo no estaba ahí, estaba replegado en otra parte con mis compañeros, pero lo que me contaron los que estuvieron ahí es que lo cogieron y se lo llevaron arrastrado y le iban las cosas mientras lo apuñalaban. No iban con el ánimo de protestar, iban a matarnos. El enfermero nos contó que perdió mucha sangre por las heridas.



“En ese momento, retuvieron a cuatro compañeros. Los golpearon y a uno de ellos le hirieron la cabeza. Nosotros corrimos hacia la base, pero nos alcanzaron cuando nos faltaba muy poco para llegar, tal vez nos faltaban unos cinco metros, era un paso solamente. Pero nos dijeron que si corríamos iban a matar a los cuatro compañeros retenidos.

‘Somos la guardia campesina’

“Eran casi las 9 de la mañana. Nos dijeron que eran de la guardia campesina y empezaron a quitarnos nuestras cosas. Todo, desde las armas hasta los objetos personales, yo quedé sin celular. Sin nada. Yo pensaba en pelear y salir corriendo, no faltaba nada para llegar a la base, pero pensé que si lo hacía ya no iba a llorar la familia de Monroy, sino cinco familias más.



“Ellos se identificaron como guardia campesina, pero yo soy campesino y un verdadero campesino no le hace daño a nadie. Mi familia es campesina y están equivocados quienes hacen estas cosas diciendo que necesitan al Gobierno, es el Gobierno el que necesita al campesino.

El subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, oriundo de Cómbita Boyacá. Foto: Cortesía

“Nos quitaron todo, hasta la ropa. El Ministerio Público nos ayudó a que no nos hicieran eso, intervinieron y permitieron que no nos quitaran la ropa. Nos reunieron en un sitio, nos pusieron bajo el sol un rato largo y finalmente nos subieron a un camión. Muchos compañeros estaban deshidratados, algunos vomitaban y aun así los subieron. Nos llevaban como animales, ahí también llevaban a nuestro compañero fallecido. En el camino recogieron a los otros que estaban retenidos. Estaban bastante estropeados.



“No sabíamos nada, no sabíamos si nos iban a matar.



“Durante un buen tiempo nos dieron vueltas por el cacerío hasta que finalmente nos llevaron a un salón comunal. Al llegar, nos hicieron quitar las botas y nos dejaron ahí unas cinco horas.



“En medio de todos también dejaron a nuestro compañero muerto. Ahí, viendo a mi compañero muerto y viendo la tristeza de todos los demás, nos quedamos mucho tiempo.



“Uno solo piensa en su familia, en el tiempo que llevan sin saber si uno está vivo o cómo se encuentra. Solo pensaba en mi esposa y en mi niña de 2 años. Era mucha la angustia.



“A las 4 de la tarde llegó un camión y nos volvieron a subir. No podíamos decir nada, solo teníamos que sentarnos y nos ordenaron que hiciéramos caso.



“Ya iban a arrancar cuando llegó la información de que el Ejército había acordonado la zona y no podía entrar ni salir nadie. Nos volvieron a bajar y nos encerraron, encadenaron las puertas…



‘Eso fue un secuestro’

“Antes de entrar nos dieron unos baldes para hacer nuestras necesidades ahí, delante de todos. Con los compañeros nos mirábamos, pero nadie decía nada. No teníamos palabras porque cuando decíamos algo, ellos nos mandaban a callar.



“Al caer la noche solamente nos habían dado agua. Eran las 11 de la noche, cuando nos dieron comida, cerraron nuevamente y se fue la energía.



“A oscuras no podía dormir, pensaba en mi familia y mi esposa. Esa noche, fue la peor noche de mi vida. Saber que no tenía mi libertad como todos los días, que no podía hacer nada.

No hay que cambiarle el nombre a lo que realmente es, las cosas se llaman como son: eso fue un secuestro FACEBOOK

“Amaneció. Lo primero que hicimos el segundo día fue solicitarles nuestros celulares para poder hablar con nuestras familias, pero no nos entregaban los celulares, nos mentían. Estuvimos casi todo el día sin comida hasta que apareció la Defensoría, ahí nos llevaron algo de comer, de beber, pero nadie nos hablaba de liberación. Pasó todo el día. A las 4:30 se reunieron de nuevo, vimos llegar unos camiones, pero no nos decían nada. Nos reunieron, nos tomaron unos datos y luego nos anunciaron que quedábamos a disposición de la Defensoría del Pueblo. Seguían sin hablar de liberación.

“Nosotros no preguntábamos nada para no demostrar alegría. Nos quedamos callados porque nos daba miedo hacer algo que los hiciera enojar. Pero era verdad: nos liberaron.



“Cuando estábamos en el aeropuerto nos encontramos con personal del gabinete presidencial, ahí nos prestaron sus celulares para hablar con nuestras familias. Llorábamos. Teníamos muchos sentimientos encontrados. Llamé a mi esposa y lo primero que hice fue preguntar por mi niña. Heidy (su esposa) estaba desde las 10 de la mañana en el aeropuerto. Cuando al fin llegamos a Neiva me quebré totalmente, llorando de la felicidad. Es como volver a nacer. Volver y ver a mi esposa fue lo mejor. Esa noche pude descansar bien, la primera, pero el sábado me costó un poco más, soñé muchas cosas porque pensaba en mis padres, en mi familia, sigo luchando por el futuro de mi hija, por darle una educación en un país donde la situación se complica cada día más.



“Le pido al Gobierno Nacional que no ilusione tanto a la gente, porque esto es consecuencia de decirle a la gente que le va a dar y le va a dar, y eso hace que la gente se enfurezca y nos matemos entre todos.



“Ahora nos dijeron que descansáramos. Espero esta semana poder ir a Pitalito a visitar a mis papás. Ojalá se pueda recuperar algo de lo que perdí, pero nos quitaron todo, lo quemaron. Ya en lo judicial toca esperar. Toca hacer las denuncias por hurto y secuestro. Porque todo el mundo habla de retención, pero una retención es algo corto y uno se puede comunicar con su familia. Pero nosotros fuimos secuestrados.



“No hay que cambiarle el nombre a lo que realmente es, las cosas se llaman como son: eso fue un secuestro. En el momento en el que usted incomunica a una persona, lo trata como un cerdo, ya va en contra de la dignidad humana”.

Lo que dice el presidente:



El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado sobre esta situación que “lo que hemos presenciado en el Caquetá es una movilización de 4.000 campesinos. Cualquier decisión equivocada podría desencadenar la masacre. Perdimos dos personas, un policía campesino y un campesino. No me pidas que perdamos más vidas".



Lo anterior lo manifestó tras una crítica recibida a través de su cuenta de Twitter.

ALBEIRO CARVAJAL RAMOS

*Este testimonio contó con la construcción periodística de Miguel Ángel Espinosa Borrero (@Leugim40), periodista de la sección NACIÓN.



EL TIEMPO