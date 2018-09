'No les dieron tiempo ni de defenderse': papá de geóloga asesinada

Este viernes, en entrevista con W Radio, Jairo Flórez, padre de la geóloga Laura Flórez, una de las tres personas asesinadas, presuntamente, por disidencias de las Farc en Yarumal, Antioquia, aseguró que su hija le expresó en varias ocasiones el miedo que sentían ella y sus compañeros por estar en el campamento donde adelantaban estudios de terreno.

“Mi hija tuvo que regresar a Caldas porque uno de sus compañeros recibió amenazas. A él le advirtieron que si no pagaba una vacuna los iban a asesinar”, contó Flórez, quien además señaló que, cuando la situación se había calmado, su hija Laura fue enviada a otro campamento de la misma zona. Sin embargo, allí los jóvenes seguían sintiendo temor por las continuas amenazas. "Todos los días ella me escribía: papá, esto está muy caliente”, dijo.



Laura Flórez, egresada de la Universidad de Caldas, adelantaba en Antioquia una labor de prospección y exploración minera junto a sus compañeros Camilo Andrés Tirado y Henry Mauricio Martínez Gómez, quienes también fueron asesinados este jueves. Laura y sus compañeros habían vuelto a su trabajo hacía menos de una semana después de un cese de actividades que se produjo por el asesinato de otro empleado de la misma compañía, la empresa minera Continental Gold.

De acuerdo con Julio Flórez, ni el Ejército ni Continental Gold, aun con estos antecedentes, hicieron algo para proteger a los jóvenes geólogos, pues de haber sido así, “ellos no estarían muertos”. “A ellos no los protegieron a pesar de las amenazas. Yo no creo que el Ejército los estuviera cuidado”, aseguró en entrevista con la W.



Flórez contó que su hija le había comentado que supuestamente el Ejército los estaba cuidando en el campamento, "pero eso es falso porque a quemarropa los mataron, esos malditos le quietaron la vida de tres jóvenes. No les dieron tiempo ni de defenderse. Son asesinos que no merecen el perdón de nadie", dijo.



El padre de la joven de 28 años también reveló que, días antes del asesinato, los jóvenes trabajadores de Continental Gold habían recibido unos uniformes que "llegaron al campamento rotos, como apuñalados". Este gesto, afirmó, fue interpretado como una amenaza. Sin embargo, la compañía, aunque estaba al tanto de lo ocurrido, "no tomó medidas sabiendo el riesgo que ellos corrían".



Flórez aseguró que su hija Laura le contaba que "en esa región puede haber acuerdo de paz pero la guerrilla sigue mandando", pues "la guerrilla les piden a la compañías vacunas para dejarlos trabajar y a los que no pagan los asesinan".

Laura Alejandra Flórez Aguirre, oriunda de Manizales, se graduó de la Universidad de Caldas en 2016. “Era una excelente estudiante y ser humano”, resaltó la rectora de la universidad, Elvira Cristina Ruiz. La joven de 28 años estaba vinculada a Continental Gold hace cinco meses.



"Hemos recibido toda la solidaridad del departamento de Geología y de sus compañeros de época y generación que estamos en absoluta conmoción", señaló la rectora de la Universidad de Caldas. En esa universidad se realizó el jueves una velatón para rechazar la muerte de los tres geólogos.



Por lo pronto, Jairo Flórez y su familia están a la espera de que el cuerpo de Laura sea trasladado este viernes a Manizales para realizar el funeral.



