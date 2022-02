Arturo Creus, quien presenció del accidente en el que el empresario Enrique Vives Caballero arrolló a siete personas y dejó muertas a seis de ellas, asegura que su vida es un caos desde que decidió servir como testigo ante las autoridades.



Lamenta que el gobernador Carlos Caicedo le haya incumplido con la recompensa que le prometió para que entregara su testimonio que permitiera esclarecer lo sucedido la madrugada que ocurrió el siniestro vial en el sector de Gaira.



Según Creus, en un principio no quería hablar de lo que pasó, por el riesgo que podría significar referirse a un caso que había tomado connotación nacional y que involucraba a un miembro de una familia poderosa de la región.

Sin embargo, por una llamada que recibió directamente del gobernador Carlos Caicedo, decidió cambiar de opinión y colaborar con su declaración.



“El día 15 de septiembre el gobernador me llamó y me citó a una reunión en su despacho. Yo ni siquiera sabía que había recompensa, pero allí me ofrecieron $25 millones y respaldo… por eso me atreví a hablar”, manifestó Creus.



El testigo manifestó que con el acompañamiento de la administración departamental se dirigió a la Fiscalía y entregó su declaración.



“Ahora me dicen que fui solo y voluntariamente a hablar de lo pasó”, precisó.

instancias judiciales para recibir el dinero

Arturo Creus, dice que desde que sirvió como testigo ha sido ignorado por la gobernación de Magdalena.



“Querían meterme en un apartamento y llevarme comida ahí, pero que no saliera para nada a la calle. Me sentía como un preso, así que no acepté”, relató el testigo.



La única petición que ha mantenido Creus desde entonces es que le cumplan con la recompensa que le prometieron para salir de la ciudad.



“Siento miedo. Vivo temeroso de salir porque creo que me harán daño; que me van a matar. Lo único que quiero es irme a otro lugar, pero necesito el dinero que me prometieron”, puntualizó Creus.



A pesar de que Antonio Creus ha acudido incluso a las instancias judiciales para recibir el dinero que le prometieron, hasta ahora su solicitud le ha sido negada.



La recompensa que reclama Arturo Creus, como testigo del accidente que involucra al empresario Enrique Vives Caballero, estaría a punto de caerse y podría terminar con las manos vacías.



Lo anterior luego que el Juzgado Quinto Civil de Santa Marta negara la acción de tutela presentada por Creus a través de la cual pretendía que se le pagara la suma de $25 millones.



La providencia del juzgado determinó: “Declarar la carencia de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela promovida por el señor Arturo Creus Maestre, actuando en nombre propio, contra la Gobernación del Magdalena, atendiendo las consideraciones que preceden”.

Lo que dice la gobernación

El jefe de la oficina jurídica de la Gobernación, José Humberto Torres, dijo que actualmente no existe ningún acuerdo directo con Arturo Creus.



“La Fiscalía escuchó su versión y debe valorarse en una etapa de juicio”, indicó Torres, quien aclaró que en ningún momento la gobernación se ha negado a pagar la recompensa, pero este debe ser repartida entre las personas que hayan colaborado a esclarecer los hechos.



“La Gobernación mantiene el pago pero depende de la evaluación y valoración que haga la Fiscalía”, informó Torres.



Igualmente señaló que a Creus se le propuso que ingresara a un programa de protección de testigos; sin embargo, se rehusó insistiendo en que solo le interesaba recibir el dinero.



El caso ahora sería trasladado a la Corte Constitucional para su eventual revisión y definición si se debe hacer o no el pago que exige el peticionario.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

