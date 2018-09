¿Qué tan buen observador es? Averígüelo con este test 

Tiene desconcentración, no recuerda bien las cosas y se le olvida con prontitud una indicación que le acaban de dar. Si en ocasiones está en algún lugar y pasa algo que se supone que cualquiera vería, pero usted no logra apreciarlo, este test seguro le interesará.

Para Daniel Sánchez, profesional en neurociencia aplicada, el cerebro tiene demasiados estímulos al mismo tiempo, entonces de manera adaptativa se enfoca en ciertas cosas y deja de lado lo demás dado que no puede ser consciente de todo lo que se percibe.



Estos sucesos, indica el experto, se conocen como ceguera por inatención o al cambio, los cuales pasan cuando no se logra distinguir un cambio grande de un momento a otro.



“Al observar nuestro mundo asimilamos un subconjunto mucho más pequeño del que pensamos dado que la atención es limitada, en realidad -así no lo queramos aceptar- solo podemos concentrarnos en una cosa a la vez y eso es lo que procesamos y reconocemos con mucho detalle”, manifiesta.



Sánchez explica que el cerebro funciona con solo 12 watts de electricidad, menos de un tercio de la electricidad usada por un bombillo de refrigerador, con esa cantidad tan limitada de energía evolucionó para reducir el mundo a lo esencial, “por lo cual no hay que sentirse mal si otros ven cosas que nosotros no vemos, así parezcan obvias”, añade.

Consejos para enfocarse

Enfocarse en lo que está haciendo y poner objetivos claros. Tenga en cuenta que una ceguera por inatención puede generar riesgo para su vida o la vida de otros, por ejemplo, cuando está manejando. Derribar el mito del ‘multitasking’ y dedicar verdadero tiempo de calidad a hacer una sola cosa a la vez.

