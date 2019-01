¿Sabe realmente cuándo una palabra es grave o esdrújula? #MídaseAVer

De acuerdo con Gloria Esperanza Duarte, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, la gramática y su enseñanza ha sido satanizada, por lo cual se puede hablar de un rechazo en el entendimiento y la aplicación de las normas de la escritura.

“Se dice que no es necesario enseñar la gramática porque somos hablantes nativos, pero se necesita hacer un abordaje de la lengua para tener una mirada metalingüística y ser más conscientes de las reglas”, señala la profesional.



Una de las fallas más comunes en el país es la acentuación. Muchas personas no tildan las palabras y se debe tener en cuenta que es un aspecto que incide en el significado de la misma.

Otro aspecto donde también se falla es la conjugación de los verbos, pues muchos no distinguen entre los verbos regulares e irregulares, lo cual afecta la construcción de las oraciones, tanto a la hora de hablar como de escribir.



“Se falla mucho en el tema de los gerundios (ando, endo), pero es porque no hay una enseñanza rigurosa, la gente ha satanizado estas reglas hasta el punto de pensar que no las necesita”, advierte Duarte.



EL TIEMPO desarrolló este test para que mida sus conocimientos en gramática.

NACIÓN