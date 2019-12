¿Qué haría si su pareja le quita el celular para ver sus mensajes?

Todos tenemos, a diario, situaciones de conflicto a las que respondemos de maneras muy diversas. Algunas veces lo hacemos a través de los impulsos y, algunas otras, procurando actuar de una manera más racional.

Expertos dicen que esta forma de respuesta que tenemos hace referencia a lo que se denomina como el afrontamiento, algo por lo que todos estamos regidos. Se trata de cómo se confrontan las demandas diarias del hogar, de los entornos académicos, sociales, laborales y demás.

Según Lazarus & Folkman, el afrontamiento puede definirse como las estrategias o recursos que una persona moviliza para hacer frente a un hecho estresante o problema luego de considerar las distintas alternativas de respuesta. Al afrontar la situación estresante, primero se hace una valoración para ver si representa un reto o un problema y, luego, se definen qué recursos se van a activar para reducir los efectos negativos, evitarlos o resolver la situación.



Lo cierto es que, muchas veces, nuestras respuestas no son las mejores y suelen desencadenar en algunas consecuencias que no nos favorecen. También sucede que, en algunos momentos específicos de la vida, los seres humanos no somos capaces de generar esas respuestas o soluciones y nos sentimos ‘bloqueados’ a la hora de actuar.



La forma en la que nosotros afrontamos estas realidades cotidianas tiene que ver con la inteligencia emocional que, según algunos expertos, es un tema que se debe reforzar en la sociedad, pues a los colombianos no se les suele enseñar mucho al respecto.



Sin embargo, Edith Teresa Aristizabal, psicóloga y docente de la Universidad del Norte, dice que “ya ahora las personas tienen mayor conocimiento de la inteligencia emocional, que la entienden como la forma de manejar las emociones, tomar mejores decisiones y resolver problemas de forma más asertiva, evaluando las posibles consecuencias o efectos de sus actuaciones”.



EL TIEMPO, en compañía de la psicóloga Aristizábal, ha diseñado este cuestionario para que usted se entere, a través del concepto de un experto, qué tipo de afrontamiento lo representa y cuáles son los aspectos negativos y positivos que debe tener en cuenta.

