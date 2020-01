¿Se le mide? José Clopatofsky reta su conocimiento sobre carros

En Colombia existe un parque automotor bastante amplio que, a menudo, genera grandes embotellamientos en las ciudades. Por esbozar solo una idea, noviembre de 2019 cerró con un total de más de 15 millones 250 mil vehículos entre carros y motos, según las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Ahora, es probable que usted haga parte de esa cifra de colombianos que tiene un vehículo o que, seguramente, piensa en comprar uno en un futuro. Por eso, es importante que tenga en cuenta algunos datos importantes.

José Clopatofsky, director y creador de la revista Motor, y quien tiene más de 40 años de experiencia en la industria automotriz del país, resalta la importancia de entender y evaluar los automóviles como un todo, como un conjunto de cosas que tiene variables determinantes para el fin con el cual se elige. Lo aspectos que influyen en la velocidad, por ejemplo, son una prueba de ello.



“Primero, la potencia del motor, las relaciones de la caja, las relaciones de la transmisión, todo el conjunto de cuando el motor da una vuelta cuántas da la llanta, cuánto pesa el carro, qué tal es la penetración aerodinámica del carro, para qué fue hecho el carro, si fue hecho para un 4x4 o un carro deportivo, en fin. Todo es un conjunto, eso no es una relación directa sino una relación de cosas para un propósito”, explica Clopatofsky.



Por eso es importante que usted tenga claro por qué tiene el carro que maneja, cuáles son sus características y para qué está hecho. Ahora, la mejor manera de darle un buen uso y de cuidar su vehículo, aunque parezca muy obvio, es saber manejar bien, pues esto no solo significa saber esquivar un hueco, evitar pasarse un reductor de velocidad o elegir las mejores rutas para llegar a su destino.

Todo es un conjunto, eso no es una relación directa sino una relación de cosas para un propósito FACEBOOK

TWITTER

“Si maneja bien todos los elementos del carro, el carro está hecho para eso. Si maneja mal, va a romper cosas, va a gastar elementos adicionales. Ahora, manejarlo bien o mal es cuestión de la escuela, de que le hayan enseñado correctamente todo el mecanismo de frenos, de clutch, entre otros aspectos”, enfatiza Clopatofsky.



Agrega que, hoy en día, la mecánica no existe, y que ante alguna emergencia “lo que tiene que tener es un teléfono celular y una grúa, porque los carros son casi todos electrónicos, ya no hay forma de intervenir, y si la persona no tiene conocimientos, para qué abre el capó”, puntualiza.



EL TIEMPO, bajo la asesoría de este experto automotriz, ha diseñado una serie de preguntas que pondrán a prueba sus conocimientos sobre carros y que, de paso, lo instruirá en algunos aspectos.

NACIÓN