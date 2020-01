¿Cree que su inglés le da para trabajar en EE.UU? Mídase con este test

En el mundo actual se necesitan muchas destrezas y aptitudes para, como se dice comúnmente, ‘salir adelante’. Esto es necesario, mucho más, cuando se pone en contextos de la academia y del mundo laboral. En dichos ámbitos, los famosos ‘plus’ de cada perfil tienen un gran peso a la hora de sobresalir.

Dentro de estas exigencias, dominar un segundo idioma se ha vuelto casi que un requisito para muchos trabajos y, en la mayoría de las empresas, las oportunidades son mayores si se puede agregar algo en la hoja de vida en el campo de “¿Qué otros idiomas habla?”. El inglés es, sin duda, es uno de los más perseguidos por su carácter universal.

Sin embargo, más allá de conocer los aspectos básicos y de manejar los términos de los tópicos más cotidianos en inglés, existen áreas específicas que se deben estudiar con más detenimiento, como es el caso del inglés en contextos científicos o empresariales, por dar solo un par de ejemplos.



Sobre este último, Luis Orlando Hernández, profesor asociado del departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia, habló sobre la importancia que tiene este tipo de conocimiento.



“Más del 80% de los negocios en el mundo globalizado se realizan en inglés, así como las publicaciones sobre investigaciones científicas y desarrollo tecnológico. Las empresas y organizaciones de cierta proyección internacional necesitan de personas que tengan una sólida formación en el idioma de los negocios: el inglés”, puntualizó Hernández.

Más del 80% de los negocios en el mundo globalizado se realizan en inglés, así como las publicaciones sobre investigaciones científicas y desarrollo tecnológico FACEBOOK

TWITTER

Por eso, aunque usted esté familiarizado con este idioma en sus características más generales, es importante que se pregunte si sabe qué términos se utilizan a la hora de presentar una propuesta o de intervenir en una conferencia o conversación laboral. ¿Sabe, por ejemplo, cómo hablar de sus metas y proyectos profesionales en inglés?; ¿sabe qué herramientas de negocio y expresiones son las más comunes?



EL TIEMPO, con la colaboración y asesoría de expertos en lenguas modernas, ha diseñado esta serie de preguntas, las cuales pondrán a prueba qué tan desarrollado tiene el chip empresarial en uno de los idiomas más importantes a nivel mundial. Let's get down to business!

NACIÓN