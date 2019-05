¿Conoce perfectamente su cuerpo? Este test de anatomía lo confirmará

Es muy importante conocer su anatomía. Si usted sabe, por ejemplo, dónde está ubicado su apéndice, podría determinar si sufre de una apendicitis o solo son ganas de ir al baño. Conocer donde se ubica una parte del cuerpo como esta es muy importante, ya que una inflamación de esta zona es una emergencia médica que si no se atiende a tiempo es mortal.

El doctor Ramón De las salas, médico pediatra del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de Cartagena, explica que esta enfermedad debe ser tratada con la mayor celeridad posible. “Un diagnóstico oportuno y rápido es vital, ya que una demora aumenta considerablemente la posibilidad de una peritonitis, lo que muchas veces deriva en la muerte del paciente”.



A pesar de que existen casos en los que se intenta tratar esta enfermedad con antibióticos el doctor De las salas afirma siempre es mejor la cirugía, lo que reduce casi a cero la posibilidad de complicación. Datos del Ministerio de Salud revelan que la mayor causa de casos de hospitalización en niños entre 10 y 14 años es por apendicitis aguda (AA).

De las salas explica los síntomas de la apendicitis así: empieza como un dolor abdominal en la parte superior, por lo que suele suceder que las madres de los pacientes piensan que es un simple dolor de estómago por mala digestión y proceden a medicar erróneamente a los pacientes, luego puede pasar a la zona alrededor del ombligo y, por último, se localiza en la parte inferior derecha del abdomen.



El dolor va incrementando paulatinamente hasta llegar a ser muy severo. Por ello, los pacientes tienden –de forma instintiva- acostarse sobre su lado derecho y no moverse. Además, la persona puede presentar pérdida del apetito, vómito, diarrea y malestar general.



Es importante anotar que no necesariamente el cuadro clínico será exacto o igual para cada paciente. También, que el diagnóstico es clínico, o sea que el médico debe hacerlo de acuerdo a los síntomas ya que los exámenes de laboratorio o imágenes son de poca ayuda.



Al igual que el apéndice, hay más partes del cuerpo y algunos órganos muy importantes que sabiendo el lugar donde se encuentran y sus funciones, podemos saber cuándo puede correr riesgo nuestra vida. De cualquier modo, es importante que siempre consulte con su médico de confianza.



Hemos realizado una recopilación de partes del cuerpo muy populares que, es posible, algunas personas no conozcan su ubicación o función. Descubra más información sobre ellas mientras pone a prueba su conocimiento.

