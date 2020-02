El difícil test que pone a prueba su razonamiento lógico, ¿se le mide?

Cuando se habla de las matemáticas es muy común que muchos lo asocien con uno que otro dolor de cabeza sufrido en el colegio o en la universidad. Sin embargo, esta es un área de gran importancia en el funcionamiento de muchas de las cosas del mundo.

Expertos dicen que es necesario que seamos conscientes de que las matemáticas están presentes siempre, desde cómo se calculan los intereses de algún préstamo que se pide en el banco hasta el funcionamiento de la inteligencia artificial, la cual se da por algoritmos.

Bernardo Uribe, matemático de la Universidad del Norte, manifiesta que, a su juicio, el tema de la prevención a las matemáticas se debe más a una serie de mitos divulgados y a la presión social que acaece sobre esta área, pues es casi ‘una moda’ decir que no nos gusta.



"Sin embargo, a la mayoría de las personas les gusta las matemáticas, lo que pasa es que no lo aceptan en público. Si hacemos Sudokus, estamos haciendo matemáticas; si hacemos rompecabezas, estamos haciendo matemáticas; y si jugamos ‘Quién quiere ser millonario’, también estamos haciendo matemáticas. Lo importante es reconocer que estas están en todos lados y que, por lo tanto, debemos vivir con ellas”, asegura el docente.



Por otro lado, más allá de esto, existe lo que se llama el razonamiento lógico. Así lo aclara Uribe, quien explica que “el razonamiento lógico nos permite llegar a conclusiones que a priori parecen complicadas pero que se llega a ellas por medio de implicaciones que cada una de ellas es sencilla”. Y agrega que este debe ser practicado para poder aplicarse en cualquier contexto de manera rápida.

​

Por todo lo anterior, es de gran importancia dejar la prevención hacia las matemáticas y darse la oportunidad de conocer un poco más sobre las implicaciones que tiene ese mundo de los números que es, a veces, tan temido.



“El mundo depende cada día más de las matemáticas. No nos podemos dar el lujo de continuar con la moda de que no nos guste uno de los mayores desarrollos intelectuales de la humanidad”, enfatiza Uribe al referirse al daño que le han hecho los estigmas impuestos a esta materia.



EL TIEMPO, con la colaboración de Bernardo Uribe y Jairo Díaz, profesores del departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Norte, ha diseñado este cuestionario para que usted entrene su destreza en el mundo lógico-matemático. ¡Concéntrese y póngase a prueba!

