¿Se considera fiel? Puede que este test le afirme lo contrario

En Colombia, según los expertos, el principal causal de divorcios es la infidelidad o más precisamente las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Por esta razón a día de hoy las estadísticas evidencian que por cada 10 matrimonios realizados se presentan 4 divorcios.

Según Elías Geney Castro, PhD. Psicólogo, Terapeuta de Familia y Pareja; y Docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB); existen varios tipos de infidelidad, a su vez, estas variantes dependen de diferentes factores. Pero, la infidelidad se define como la violación a un acuerdo de pareja.

“Nosotros vivimos en una sociedad tradicionalmente monógama. Por lo tanto, cualquier violación de esos acuerdos, los cuales involucren a una de las dos personas de forma emocional, afectiva o sexual, se considera un acto de infidelidad”, explica Geney.



El siguiente test busca medir la conducta de una persona, o sea saber qué tanto se puede vincular emocional o sexualmente con otra mientras está en una relación.



Además, no solo mide los actos como tal, sino a nivel de pensamiento y deseo. En este caso no tiene que existir un vínculo recíproco con la persona que se desee, por lo que no se categoriza como un acto de infidelidad. Sin embargo, es una forma de medir lo que popularmente se conoce como “ser fiel hasta de pensamiento”.

La infidelidad es un factor determinante en el rompimiento de las relaciones, como lo muestran las estadísticas. Pero, no solo se quedan en número, el daño que generan a nivel personal es grave. Desde perdida de la confianza, baja autoestima, estrés, depresión, hasta agresividad y violencia.



El doctor Elías destaca la importancia del análisis estadístico para lograr la validez y confiabilidad de una prueba que mida los factores de riesgo de una infidelidad.Precisamente este test que presentamos, realizado con la asesoría del doctor Geney, está minuciosamente analizado y establecido bajo la lupa de la estadística y las métricas científicas pertinentes.

La prueba lleva como nombre: Inventario Multidimensional de Infidelidad "Subescala Infidelidad Sexual Y Emocional" de Romero, Rivera y Díaz (2007). Adaptado en población colombiana por Geney, Tezon, Fortich Y baeza (2018). Este test es un resumen de esa prueba.



A continuación, leerá varias afirmaciones; usted deberá expresar que tan frecuente realiza dichos comportamientos. Algunas preguntas le parecerán repetitivas. Sin embargo, el experto asegura que para que una prueba sea confiable necesita un mínimo de tres preguntas por factor.



Le recordamos que esto es solo el resumen de la prueba de infidelidad, si bien los resultados son altamente confiables, esta prueba no reemplaza el trabajo de los expertos.

