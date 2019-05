Llega el final y solo un sabio en Game of Thrones resolverá este test

La octava temporada de Game of Thrones (GOT) rompió récords de audiencias en su capítulo de estreno y se convirtió en la serie más vista de la historia de HBO, canal en el cual se trasmite.

En Colombia, la comunidad oficial de GOT informó que por lo menos en sus eventos de domingo, en los cuales se ve el capítulo en vivo en bares de las diferentes ciudades del país, hubo en promedio 250 reservas por cada bar aliado en Cali y hasta mil en algunos de Bogotá.

“Una disputa por el poder”, así define a esta serie Alejandro Barahona, fundador y director crativo de Game of Thrones Colombia, la comunidad más grande de esta serie en el país. Son más de 23 mil miembros en Facebook, 13 mil en Instagram y mil más en YouTube.



“Quién no haya visto esta serie, recomiendo que la vea, por lo menos hasta el noveno capítulo de la primera temporada. GOT es una serie que maneja una gran diversidad de temas, por lo que le puede gustar a cualquiera, desde fantasía hasta política; de todo un poco. Además, a quien sí ve la serie le recomiendo los libros también, son aún mejores”, comenta Alejandro.



Game of Thrones tiene actualmente cinco libros publicados de su saga principal y faltan dos más por estrenarse. También existe una enciclopedia llamada El mundo de fuego y hielo, una primera precuela llamada Fuego y sangre y otros tres libros más.EL TIEMPO, con la asesoría de Alejandro Barahona y su comunidad de GOT, diseñó este test de nivel experto, el cual solo un verdadero conocedor de la serie puede responder, a propósito del final que se realizará este domingo.

